Драка на месторождении: помощь понадобилась 40 рабочим

В настоящее время ситуация на Тенгизе стабилизировалась.

В результате драки на строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения (ЗТП ПБР) пострадали работники подрядных организаций. В клиниках была оказана медицинская помощь более чем 40 работникам, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО).

Работы на строительной площадке ЗТП ПБР временно приостановлены. Они будут возобновлены в ближайшее время. Производственные объекты "Тенгизшевройл", включая остальные объекты ПБР, работают в штатном режиме.

- Аким Атырауской области Нурлан Ногаев и генеральный директор ТШО Боннер встретились с руководством подрядной организации, а также с работниками Тенгизского месторождения. Для содействия в расследовании причин происшествия и выработки рекомендаций была создана межведомственная комиссия под председательством первого заместителя акима Атырауской области Шапкенова. В состав комиссии вошли представители ТШО. 30 июня первый вице-министр энергетики РК Досмухамбетов, заместитель председателя Правления АО НК "КазМунайГаз", председатель Совета партнерства ТШО Ж. Марабаев встретились с руководством ТШО, для обсуждения текущей ситуации, плана мероприятий ТШО и для оказания необходимой поддержки, - сообщили в ТОО.

В настоящее время ситуация на Тенгизе стабилизировалась.

29 июня рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering устроили беспорядки из-за фото в WhatsApp гражданина Ливии Eli Daoud, на котором изображена девушка и он.

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