Озвучены задачи казахстанских борцов на домашнем чемпионате мира

Всех болельщиков сейчас интересует вопрос, какой результат покажут наши соотечественники на чемпионате мира в главном городе нашей страны.

До главного старта года для борцов греко-римского и вольного стиля, а также представительниц прекрасного пола – чемпионата мира-2019 в столице Казахстана, осталось чуть более двух месяцев. За оставшееся время отечественным палуанам необходимо как следует подготовиться к столь важному и ответственному старту и приложить все силы, чтобы с достоинством выступить на мировом первенстве. Своим мнением о грядущем старте с Zakon.kz поделился глава оргкомитета чемпионата мира-2019, вице-президент республиканской федерации борьбы Ерлан Кожасбай.

Всех болельщиков сейчас интересует вопрос, какой результат покажут наши соотечественники на домашнем чемпионате мира.

- Мы все понимаем, казахстанские болельщики заждались от своих борцов золотой медали. Замкнутый круг длиною в 20 лет в греко-римской борьбе, а в вольной борьбе у нас не было золотой медали совсем, наконец должен прерваться, будет здорово если это случится в сентябре в столице РК. Мы вкладываем колоссальные силы, чтобы борьба в нашей стране прогрессировала и была конкурентоспособной на мировой арене. При мощной поддержке национального олимпийского комитета а также министерства культуры и спорта, борьба в нашей стране получила новый виток в своем развитии. Ежегодно в Казахстане проходят крупные турниры, где казахстанцы оттачивают свое мастерство в соперничестве с сильными противниками и имеют возможность выезжать на все запланированные тренерским штабом соревнования за рубеж, - подчеркнул Кожасбай.

На недавно прошедшем в Алматы турнире памяти выдающегося наставника Болата Турлыханова принимали участие первые номера таких сборных, как: Россия, Иран, Армения, Узбекистан и ряда других государств. Эти состязания входят в официальный календарь Объединенного мира борьбы и по праву пользуются широкой популярностью у мировой борцовской общественности. Не менее значимым стартом является традиционный турнир по вольной борьбе "Мемориал Динмухамеда Кунаева", который ежегодно проходит в Таразе и собирает сильный состав участников.

- В прошлом году мы провели в Алматы крупный турнир в формате "стенка на стенку" по вольной борьбе среди молодежных команд, это было сделано специально, чтобы наша молодежь понюхала пороху конкурентных схваток с иранцами, россиянами, американцами и представителями других признанных в борьбе стран. Я думаю, наша совместная работа не пройдет даром и уже на предстоящем чемпионате мира мы увидим достойную борьбу в исполнении наших соотечественников. Не могу обещать золотых гор, то есть медалей (смеется), уверен, и сами спортсмены с тренерским штабом прекрасно осознают, какая на их плечах лежит ответственность. Думаю, безвольно никто не будет проигрывать, все ребята постараются выложиться по максимуму и с честью представят нашу страну на домашнем чемпионате мира, - сказал Ерлан Кожасбай.

К проведению мирового первенства по трем видам борьбы в Казахстане наша страна шла долго.

- Такое событие мирового масштаба будет проводиться впервые на территории Казахстана и что примечательно, этот чемпионат будет лицензионным отбором на Олимпийские игры в Токио-2020. Мы ожидаем приезда около 3500 аккредитованных участников - борцов, тренеров, врачей, журналистов, представителей международного олимпийского комитета, спортивных функционеров. Кроме этого ждем большое количество зрителей. Любители борьбы со всего мира в дни чемпионата мира будут находиться в главном городе нашей республики. Мы получили цифры по телетрансляциям с последнего чемпионата Азии прошедшего в Китае, 430 млн просмотров вещания по ТВ и скриминговое видео в сети. По оценкам UWW, чемпионат мира в Казахстане наберет просмотров на порядок больше. Синергетический эффект для имиджа столицы будет очень эффективный, только наша федерация борьбы зарезервировала 1000 номеров в отелях для участников, не считая зрителей которые посетят в эти дни нашу столицу. Мы начали продавать билеты 2 недели назад и уже сделали небольшой анализ в разрезе стран которые приобрели билеты, больше всего билетов купили с США, затем Россия, Казахстан, Финляндия, - поведал Кожасбай

На вопрос, какие сложности федерация испытывает в подготовительный период к мировому первенству Ерлан Садвакасович, подчеркнул, что проводить состязания такого масштаба задача не из легких.

- У Объединенного мира борьбы UWW все регламентировано, вплоть до самых мелочей. Мы учитываем каждый нюанс и постараемся все организовать на высшем уровне! Как это у нас получится, увидите в сентябре месяце на "Барыс-Арене". Кстати, мы запустили официальный сайт чемпионата мира, на котором болельщики со всего мира смогут получать достоверную и своевременную информацию на трех языках – казахском, русском и английском. Планируем презентовать портал на специальной встрече во время чемпионата Азии среди кадетов. С 3 по 7 июля в нашей столице соберутся сильнейшие борцы Азии в юношеской возрастной категории. Так что приглашаем всех любителей спорта посетить этот турнир и насладиться принципиальными сражениями молодых борцов, - отметил глава оргкомитета ЧМ-2019

Напомним, чемпионат мира по трем стилям борьбы – греко-римской, вольной и женской пройдет в столице Казахстана с 14 по 22 сентября текущего года. Билеты можно приобрести на популярных в Казахстане сайтах по онлайн-продаже билетов на различные события. Уже известна стоимость билетов на ЧМ.

Альберт Ахметов

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