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Дело вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой передано в суд

На скамье подсудимых помимо Эльмиры Суханбердиевой директор столичной школы-гимназии Елена Шеверняева.

Фото : Казинформ3 июля 2019, 16:21

В районный суд Нур-Султана поступило уголовное дело в отношении вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой, передает Zakon.kz.

Дело будут рассматривать в Есильском районном суде №2. Материалы были переданы судье 2 июля.

На скамье подсудимых помимо Эльмиры Суханбердиевой директор столичной школы-гимназии Елена Шеверняева.

5 июня появилась информация о задержании вице-министра образования и науки Казахстана. 6 июня стало известно, что задержанная - Эльмира Суханбердиева. Ее взяли под стражу до 2 августа. Какая статья вменяется не сообщали.

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