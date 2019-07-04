В Азии высокая конкуренция - Турлыханов о шансах казахстанских борцов

Даулет Турлыханов: Объединенный мир борьбы повсеместно развивает наш вид спорта

В столице Казахстана старт взял чемпионат Азии среди кадетов по трем стилям борьбы – греко-римской, вольной и женской. Своим мнением об этом турнире, а также ходом подготовки главного города страны к сентябрьскому чемпионату мира поделился член Бюро Объединенного мира борьбы UWW, глава Азиатской федерации борьбы, известный спортивный и общественный деятель Даулет Турлыханов, передает Zakon.kz.

- Для борцов юношеской возрастной категории чемпионат Азии очень важный турнир, где они имеют возможность получить необходимый международный опыт. В этом возрасте у спортсменов закаляется характер и ребята именно на подобных стартах повышают свое технико-тактическое мастерство. В соревновании примут участие юные борцы из 17 стран, за награды в общей сложности поборются свыше 300 атлетов. Как известно, борцы из нашего континента являются одними из законодателей моды в мире, на всех стартах завоевывая ценные награды. Например, на последнем чемпионате мира в Будапеште борцы из Азии завоевали 33 награды (16 – в женской борьбе, 10 в вольной и 7 в греко-римской). На главных стартах четырехлетия в Рио азиаты также были в числе основных соискателей наград. Во многих странах Азии наш вид спорта пользуется широкой популярностью и имеет поступательное развитие, - сказал Даулет Болатович.

Объединенный мир борьбы во главе с Ненадом Лаловичем уделяет повсеместное внимание развитию вверенных ему видов спорта во всех пяти континентах и странах мира. В международном календаре значится ряд турниров для спортсменов свыше 15 лет, ежегодно проходят официальные чемпионаты мира по разным возрастам.

- Борцовская общественность благодарна UWW за происходящие реорганизации направленные на поступательное и всестороннее развитие мировой борьбы. Системная работа на всех участках позволила вывести спортивную и маркетинговую составляющую на более высокий уровень. Пусть это прозвучит нескромно, зато объективно: Казахстанская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы в числе лидеров по эффективной работе во всеми нами любимом виде спорта. Наша страна по праву в числе показательных в плане проведения спортивных мероприятий. Приглашаю всех любителей спорта и почитателей борьбы в сентябре посетить столицу Казахстана и насладиться сражениями лучших борцов планеты, - сообщил наш легендарный соотечественник.

Даулет Турлыханов подчеркнул, что проведение на территории нашей страны крупных официальных турниров является возможным благодаря социально-экономическому развитию и признанием заслуг Казахстана в развитие мировой борьбы.

- В мире хорошо известно, и это ни для кого ни секрет, что в нашей стране развитию спорта в целом и борьбы в частности, уделяется повышенное внимание. Надеюсь, все страны-участницы предстоящего чемпионата Азии увезут с собой положительные впечатления и останутся довольными уровнем организации этих состязаний. Для республиканской федерации проведение подобных стартов позволяет приобрести колоссальный опыт, можно расценивать проходящий турнир как тестовое соревнование перед проведением масштабного мероприятия – квалификационного к Олимпийским играм чемпионата мира. Мы должны мобилизовать все силы и возможности, чтобы сентябрьский чемпионат мира вошел в историю как один из самых показательных турниров подобного ранга, - сказал глава Азиатской федерации борьбы.

Напомним, чемпионат мира по трем стилям борьбы – греко-римской, вольной и женской пройдет в столице Казахстана с 14 по 22 сентября текущего года. Билеты можно приобрести на популярных в Казахстане сайтах по онлайн-продаже билетов на различные события. Уже известна стоимость билетов на ЧМ и озвучены задачи казахстанских борцов на домашнем чемпионате мира.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!