Названа причина крупного пожара в столичном ЖК

Это нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

КЧС МВД РК озвучил причину крупного пожара в ЖК "Британский квартал", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (ремонт кровли проводили работники ТОО "BI Servis"), - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

9 июля в 19:39 на пульт 101 ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о горении кровли в пятиэтажном жилом доме по улице Саркырама, ЖК "Британский квартал". К моменту прибытия первого пожарного расчета, в 19:45, в пятиэтажном жилом доме мансардного типа открытым пламенем горела крыша, на ориентировочной площади 100 кв.м.

До прибытия пожарных подразделений все люди из горящего дома были самостоятельно эвакуированы.

С учетом складывающейся обстановки было создано 4 участка по тушению, организована работа 7-ми звеньев ГДЗС. Тушение пожара осложнялось сложной планировкой крыши (многоскатная с наличием пустот в конструкциях) и сильным порывистым ветром до 13 м/с.

Бесперебойная подача воды обеспечивалась путем установки автоцистерн на пожарные гидранты и подвоза огнетушащих средств водовозами коммунальных служб (7 единиц).

Принятыми мерами, пожар локализован в 21:56 и ликвидирован в 23:02, на общей площади 600 кв.м.

В результате пожара частично выгорела крыша дома, а также пострадали 4 квартиры, расположенные на мансардном этаже комплекса.

Жертв и пострадавших нет. Не допущено распространения огня на другие участки дома.

Всего к месту пожара было привлечено 67 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники столичного ДЧС, бригада ЦМК в составе 3 человек, 8 человек и 3 единицы техники полиции, бригада скорой медицинской помощи в составе 3 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!