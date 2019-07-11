Депутата маслихата и главу Управления сельского хозяйства осудили в Алматинской области

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Алматинской области ранее окончено уголовное дело в отношении руководителя Управления сельского хозяйства области С. Бекишова по факту получения им взятки от руководителя подрядной организации, сообщает Zakon.kz.

- Судом установлено, что Артемов Б., являясь депутатом областного маслихата, а также по совместительству руководителем ТОО "УМР-3" в группе лиц с сыном Артемовым А. дали взятку Бекишеву С. в сумме 5 550 000 тенге за беспрепятственное подписание акта выполненных работ по капитальному ремонту Талгарского гидроузла, - рассказали в департаменте.

10 июля 2019 года приговором Талдыкорганского городского суда за получение взятки Бекишов осужден на 4 года лишения свободы, а Б. Артемов и А Артемов за дачу взятки - к штрафу в размере 55,5 млн тенге каждый.

Судом установлен срок для уплаты штрафа и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!