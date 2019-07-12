Травмы и разрывы внутренних органов у ребенка, на которого упали футбольные ворота

Родители настаивают на отправке сына в Алматы или Нур-Султан.

Костанайского школьника, на которого упали футбольные ворота, на лечение отправят в Нур-Султан, передает Zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Многочисленные травмы и разрывы внутренних органов. Так для костанайского подростка закончилась обычная игра в футбол во дворе дома.

На 16-летнего Намика Ширинова упали футбольные ворота. Сейчас школьник в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ему сделали пять операций.

Несчастный случай произошел в одном из дворов в районе КСК. Здесь 16-летний Намик Ширинов играл в футбол с друзьями. Во время игры футбольные ворота упали на подростка. В итоге Намика с разрывом печени, двенадцатиперстной кишки и кровоизлиянием поджелудочной железы госпитализировали в реанимацию детской областной больницы. За его жизнь врачи борются вторую неделю. Сделали уже пять операций.

Азеддин Ширинов, отец пострадавшего:

- Ребенок лежит, изменений нет. Вроде вчера раны даже не зажили, вчера промыли, сказали, еще раз надо будет так продолжать. По идее сегодня должны это делать. Вчера только говорили, что еще одна операция планируется у нас.

Родители настаивают на отправке сына в Алматы или Нур-Султан. В областном управлении здравоохранения обещали просьбу выполнить.

Ксения Жилкибаева, пресс-секретарь Управления здравоохранения Костанайской области:

- В понедельник 15 числа по линии санитарной авиации ребенок будет переведен на лечение в центр материнства и детства Астаны (Нур-Султана).

Состояние футбольных кортов в костанайских дворах контролирует городской отдел ЖКХ. Однако в ведомстве пока ЧП не комментируют. Это уже не первый подобный случай в Казахстане. Зимой этого года футбольные ворота придавили ребенка в столице, а весной - упали на детей в Мангистауской и Павлодарской областях. Во всех случаях пострадали дети 9-ти и 12-лет.

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