Годовалый ребенок выпал из окна и скончался в Туркестанской области

Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

13 июля в городе Кентау Туркестанской области из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома по ул. Сейфуллина оставшись без присмотра взрослых, выпал и скончался на месте ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщили в КЧС МВД РК, передает Zakon.kz.

Это уже не первый несчастный случай за это лето. Так, 11 июня двухлетний малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже в Петропавловске. 12 июня восьмилетняя девочка выпала из восьмого этажа в Рудном. 2 июля полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в Новой Бухтарме (ВКО).

В Комитете по ЧС напомнили, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

Для предотвращения таких несчастных случаев, рекомендовано никогда не оставлять детей одних. Никогда не рассчитывать на москитные сетки - они не предназначены для предотвращения падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на неё.

Если родитель показывает что-то показываете ребёнку из окна, всегда необходимо крепко фиксировать его, нужно быть готовы к резким движениям малыша. При проветривании необходимо убедиться, что ребёнок находится под присмотром. Нельзя разрешать детям выходить на балкон без сопровождения взрослых. Нельзя оставлять спящего ребёнка одного в квартире. Не будет лишним отодвинуть всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!