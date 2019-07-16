Новые небезопасные для парковки участки назвали в Алматы

Гидравлические испытания проводятся в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Жителям Алматы не рекомендуют парковковать авто в местах проведения очередных испытаний теплосетей, передает Zakon.kz.

Из-за очередных испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться в утренние часы с 16 июля по 2 августа 2019 года, "Алматинские тепловые сети" жителям мегаполиса рекомендуют не парковать автомобили на указанных городских участках:

- с 4 часов 17 июля до 8 часов 19 июля вдоль улиц Аскарова – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова - КазНУ – Тимирязева – Ганди – Фурманова – Жолдасбекова – Достык – Байжанова до санатория «Казахстан»;

- с 4 часов до 8 часов 17 июля вдоль улиц Улугбека – р. Большая Алматинка – Рыскулбекова – Яссауи;

- с 4 часов до 8 часов 18 июля вдоль улиц Гайдара – Рыскулова – Сейфуллина – Толе би;

- с 4 часов до 8 часов 19 июля вдоль улиц Карасай батыра – Розыбакиева – Рыскулова – Емцова;

- с 4 часов до 8 часов 22 июля вдоль улиц Монке би – Момышулы – Райымбека и Онгасыровой;

- с 3 часов до 8 часов 22 июля вдоль улиц Сейфуллина – Рыскулова – Жетысуская –Райымбека – Куратова – Гоголя;

- с 4 часов 22 июля до 8 часов 23 июля вдоль улиц 3-я Карьерная – Толе би – Муканова – Куламбетова;

- с 5 часов до 8 часов 23 июля вдоль улиц Рыскулова – Сейфуллина – Тихова – Жансугурова, а также на территориях микрорайонов Айнабулак - 1, 2, 3, 4, Кулагер и Көкмайса;

- с 4 часов до 8 часов 23 июля вдоль улиц Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева;

- с 4 часов 23 июля до 8 часов 24 июля вдоль улиц Толе би – р. Большая Алматинка – Токтабаева – Ашимова;

- с 5 часов до 8 часов 24 июля вдоль улиц Рыскулова – Сейфуллина – Тихова – Жансугурова – Аккайнар и Актекше, а также на территориях микрорайонов Айнабулак - 1, 2, 3, 4, Кулагер и Көкмайса;

- с 3 часов 23 июля до 8 часов 25 июля вдоль улиц Абылай хана – Богенбай батыра – Ауэзова – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова;

- с 4 часов до 8-ми часов 25 июля вдоль улиц Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева;

- с 3 часов 24 июля до 8-ми часов 26 июля вдоль улиц Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке Би;

- с 4 часов 25 июля до 8 часов 26 июля вдоль улиц Райымбека – Толе би – р. Большая Алматинка – Яссауи;

- с 4 часов до 8 часов 29 июля вдоль улиц Кабанбай батыра – Тлендиева – Жандосова – Айманова;

- с 3 часов 26 июля до 8 часов 30 июля вдоль улиц Айтеке Би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – р. Есентай – Шевченко – Досмухамедова;

- с 3 часов 29 июля до 8 часов 31 июля вдоль улиц Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – р. Есентай – Гоголя;

- с 3 часов 31 июля до 8 часов 2 августа вдоль улиц Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

- с 5 часов до 8 часов 1 августа вдоль улиц Жуалы – Сабденова – Жакыбаева и Тарап.

В АлТС напомнили, что несмотря на принятые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия.

- В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем по телефонам: 378-06-65 или 109. Всем потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено, - добавили тепловики.

Гидравлические испытания проводятся в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону для оценки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов.

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