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Как часто самокатчики в Алматы попадают в аварии

С начала 2019 года в Алматы зарегистрировано 11 ДТП с участием самокатов.

Фото : Mixnews.lv16 июля 2019, 14:05

В Алматы с начала 2019 года произошло 11 ДТП с участием самокатов, передает Zakon.kz.

Согласно статистике, предоставленной пресс-службой ДП города, с начала 2019 года в Алматы зарегистрировано 11 ДТП с участием самокатов, без смертельного исхода.

В 2018 году за аналогичный период зарегистрировано два ДТП с участием самокатчиков, также без летальных случаев.

Интерес к самокатчикам их их поведению на дороге вырос после инцидента, произошедшего в Алматы. Мужчина на электросамокате подрался с водителем автобуса, хотел сбежать, но был сбит машиной. В отношении него начали уголовное дело по факту хулиганства. Также в полиции выяснили, что немногим ранее данный самокатчик проехал на красный сигнал светофора.

История вызвала бурные обсуждения в Сети. Народ стал требовать ужесточить требования к самокатчикам, которые, как оказалось, представляют угрозу на дорогах. И, как стало известно сегодня, 16 июля, в МВД РК вознамерились разработать требования к данному виду транспорта.

А пока пользователи Сети продолжают делиться видеозаписями нарушений, совершаемых на электросамокатах.

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Беспредельщик ????????

Публикация от ???????? Kazakhstan | Казахстан (@kris_p_kz) 15 Июл 2019 в 9:10 PDT


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