Требования к электросамокатам могут разработать в Казахстане

Как пояснили в Комитете адмполиции, электросамокаты приравниваются к мопедам и скутерам.

Меры по техническому состоянию самокатов планируется выработать с учетом мнения общественности, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кенисбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Возникают вопросы регулирования и контроля. Действительно, согласно законодательству, права для управления самокатами и мопедами не требуются. Также не осуществляется контроль за конструкцией, техническим состоянием самокатов. В этой части будем вырабатывать меры, регулировать данный процесс. Этот вопрос изучается с учетом международного опыта. Такая проблема была не только в Казахстане, но и во Франции. Мы же с учетом общественности, с учетом нахождения в Таможенном союзе, будем вырабатывать меры. Естественно, будем обсуждать, освещать в СМИ, а потом уже вырабатывать конкретные законодательные меры, - сообщил Кенисбаев.

Он напомнил, что электросамокаты согласно закону приравниваются к мопедам, как и другие двухколесные транспортные средства с максимальной скоростью не более 50 км в час с электрическим двигателем, не превышающим 4 кВт в час.

- К ним также приравниваются скутеры и другие транспортные средства с аналогичными техническими возможностями. Мы привыкли в обиходе называть самокаты, но по документам - это электрические скутеры. У нас установлены требования движения мопедов, которые также распространяются на электрические самокаты. Согласно Правилам дорожного движения им разрешается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, если таковые отсутствуют, то по краю проезжей части. Либо по полосе для маршрутных транспортных средств, - пояснил замглавы Комитета адмполиции.

По его словам, электросамокаты стали популярны у граждан, так как они недорогие, не требуют больших средств для обслуживания, ими можно легко маневрировать и доехать до нужного места.

- Поэтому здесь мы видим, что есть необходимость выработки дополнительных мер регулирования. В том числе, как вы говорите, ответственности. Скорее всего, выработаем предложения в части управления транспортными средствами... Но наш главный призыв - взаимоуважение и культура на дороге. Это проблема касается всех участников дорожного движения. Необходимо также выработать меры, чтобы лица, управляющие электросамокатами, были хотя бы минимально экипированы. Но в законодательстве нет требования, вот эти моменты мы будем регулировать и вырабатывать. Естественно, по самой конструктивной безопасности самокатов мы будем требовать наличие фар, габаритных огней, тормозной системы, того же зеркала заднего вида, - сказал в кулуарах журналистам Кенисбаев.

9 июля сообщалось, что житель Алматы на электросамокате попал под колеса джипа после драки с водителем автобуса. Инцидент сняли на видео. В полиции в тот день сообщили , что данный факт в настоящее время зарегистрирован в Управлении полиции Алмалинского района. В отношении самокатчика начато расследование уголовного дела.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!