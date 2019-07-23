МВД взяло на контроль расследование нападения на охотинспекторов

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию преступников.

Расследование преступления находится на контроле руководства министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По поручению Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева для раскрытия нападения на инспекторов Центрального регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" в Акмолинскую область направлена группа сотрудников центрального аппарата МВД во главе с заместителем Департамента криминальной полиции.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию преступников продолжаются в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, на территориях которых задействован личный состав и выставлены дополнительные посты полиции.

В связи с отдаленностью места происшествия привлечена вертолетная техника и проводится прочесывание местности.

23 июля два инспектора получили огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров и помешать отстрелу сайги. Позднее один из пострадавших с диагнозом "проникающее огнестрельное ранение грудной клетки" скончался до приезда врачей. Второй инспектор с непроникающим ранением грудной клетки доставлен в центральную районную больницу (город Державинск). На момент поступления состояние пациента тяжелое, стабильное.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным егеря Каныша Нуртазинова и представил погибшего к госнаграде.

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