Встреча с Зеленским, выступление в ООН - видеоотчет второго дня Токаева в Нью-Йорке

Во второй день Токаев встретился с главами Швейцарии, Болгарии, Польши, Грузии, Украины, Иордании и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Видеоролик второго дня Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорке опубликовал в Сети его пресс-секретарь Берик Уали, передает Zakon.kz.

В США он прибыл для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Во второй день Токаев встретился с главами Швейцарии, Болгарии, Польши, Грузии, Украины, Иордании и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Также он выступил на Общих дебатах Генассамблеи ООН.

- Для меня большая честь впервые выступать с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в качестве Президента РК. ООН является универсальной и уникальной организацией, которая защищает потребности человечества, и будет оставаться такой всегда. В следующем году исполняется 75 лет со дня основания организации, которая уберегает человечество от многих вызовов, опасностей и кровопролития. Сегодня ООН играет очень важную роль глобального развития, взаимосвязей и цивилизации. Казахстан полностью поддерживает идею Генерального секретаря Антониу Гутерриша не оставлять без внимания и признать, как общее достояние судьбу каждого человека и государства, - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!