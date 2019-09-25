Встреча с Зеленским, выступление в ООН - видеоотчет второго дня Токаева в Нью-Йорке
Во второй день Токаев встретился с главами Швейцарии, Болгарии, Польши, Грузии, Украины, Иордании и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Фото : кадр видео25 сентября 2019, 09:31
Видеоролик второго дня Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорке опубликовал в Сети его пресс-секретарь Берик Уали, передает Zakon.kz.
В США он прибыл для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Во второй день Токаев встретился с главами Швейцарии, Болгарии, Польши, Грузии, Украины, Иордании и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Также он выступил на Общих дебатах Генассамблеи ООН.
- Для меня большая честь впервые выступать с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в качестве Президента РК. ООН является универсальной и уникальной организацией, которая защищает потребности человечества, и будет оставаться такой всегда. В следующем году исполняется 75 лет со дня основания организации, которая уберегает человечество от многих вызовов, опасностей и кровопролития. Сегодня ООН играет очень важную роль глобального развития, взаимосвязей и цивилизации. Казахстан полностью поддерживает идею Генерального секретаря Антониу Гутерриша не оставлять без внимания и признать, как общее достояние судьбу каждого человека и государства, - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.
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