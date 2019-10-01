Глава МВД: Кудебаев к арестам врачей не имеет отношения

Следствие проводилось третьим органом - службой экономических расследований.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал громкие аресты врачей в городе Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

- Уже об этом говорили. Во-первых, ни министерство внутренних дел, ни прокуратура, где работал сын Серика Кудебаева, следствие не проводили. Следствие проводил третий орган - служба экономических расследований. Никакого давления ни со стороны министерства, ни со стороны прокуратуры не было. Данный орган сам принимал решение, вы знаете, санкции выдает только суд, - сказал он в кулуарах правительства.

Главу ведомства попросили уточнить, какое отношение имеет к аресту врачей Кудебаев.

- Кудебаев к этому отношения не имеет? - спросили его.

- Да, - ответил Тургумбаев.

При этом министр пояснил, при каких обстоятельствах граждане могут быть арестованы.

- Дело не в том, что будут арестовывать всегда. У нас есть принцип презумпции невиновности. Никто не может быть обвинен в совершении преступления только по приговору суда. Задержан по подозрению может быть, если у органа расследования есть достаточно основания полагать, что этот человек может скрыться от следствия, либо может помешать расследованию в следствии своих должностных полномочий, что у нас прописано в законе. Почему было принято в данном случае такое решение, я вам сказать не могу, потому что это дело МВД не расследовало, это дело расследовала служба экономических расследований, - указал он.

Также глава МВД объяснил, почему расследование вела служба экономических расследований.

- Всегда, когда есть заинтересованные, либо данные сотрудники имеют родственные отношения с теми, кто руководит в других органах, принимается решение о передаче в третий правоохранительный орган. Здесь третьим решением было принято - службе экономических решений передать. Прокуратура приняла такое решение, - заключил Тургумбаев.

24 сентября казахстанские СМИ сообщили, что в Алматы арестован главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев. Ему инкриминировали статью 317, часть третью УК РК

"Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником", за которую грозило лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

25 сентября появилась новость об аресте еще одного врача больницы № 4 - анестезиолога-реаниматолога Аскара Тунгушбаева, которого также подозревали в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 УК РК.

Совпадение или нет, но аресты начались сразу после смерти сына начальника Департамента полиции Алматы Серика Кудебаева - Нурсултана Кудебаева. Он был заместителем прокурора Алатауского района города, попал в ДТП в Алматинской области, в больницах Алматы его прооперировали, затем по инициативе близких перевезли в Германию, где он скончался.

Узнав о задержании врачей, находившийся в это время в США Президент Токаев написал в своем Twitter: "Находясь в Нью-Йорке, прочитал обращения медицинской общественности по поводу задержания главврача и анестезиолога Алматинской четвертой горбольницы в связи со смертью пациента в Германии. Дал поручение разобраться согласно законодательству. Администрация Президента, Минздрав, аким Алматы держат на контроле".

По поручению Президента министр здравоохранения Елжан Биртанов взял этот вопрос под личный контроль и попросил "своих коллег сохранять спокойствие и продолжать выполнять нашу общую миссию".

Оксана Скибан, Нур-Султан

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