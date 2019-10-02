Что нужно знать о туберкулезе

Сегодня возбудителем туберкулеза – палочкой Коха, заражен каждый третий житель Земли.

Каждую секунду в мире один человек инфицируется туберкулезом, каждые 5 секунд - заболевает, каждые 15 секунд – один человек умирает от этой болезни. За то, что недуг истощает тело человека, в прежние времена его называли чахоткой, от слова "чахнуть".

Туберкулез – огромная по своим масштабам проблема, первопричина которой умещается в малюсенькой бактерии. Это живучая бацилла часами сохраняется в воздухе, месяцами - в водной среде, неохотно гибнет при кипячении и дезинфекции.

Сегодня возбудителем туберкулеза – палочкой Коха, заражен каждый третий житель Земли. В нашей стране инфицировано около 70% всего взрослого населения. Сам факт заражения еще не означает, что человек обязательно заболеет туберкулезом. Но если к зачаткам инфекции добавить определенные условия, риск развития активной формы болезни повышается. Главные симптомы - повышение температуры тела, которое не имеет явной причины и не поддается лечению в течение нескольких недель, кашель, который нельзя игнорировать, особенно курильщикам, внезапно появляющаяся одышка, боль в грудной клетке, кровохарканье. Бактериоскопические исследования позволяют выявить возбудитель туберкулеза в мокроте.

В группу риска входят люди, страдающие хроническими заболеваниями, приводящими к иммунодефициту. Прежде всего, это ВИЧ-инфицированные. Риск заболеть туберкулезом у них возрастает в 100 раз. Высокую вероятность развития болезни имеют также лица, страдающие сахарным диабетом, заболеванием легких. Риску развития туберкулеза подвергаются и люди, длительно проходящие лекарственную терапию, угнетающую иммунитет.

Как говорят, "сытый человек туберкулезом не болеет"! В верности этого народного высказывания врачи-фтизиатры давно убедились на практике. Очень важно полноценное сбалансированное питание – богатое, разнообразное, а также прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки. Вакцинация призвана помочь организму относительно легко перенести болезнь. В нашей республике специфическая профилактика серьезно снизила детскую заболеваемость. Еще в родильном доме на 2-4 день жизни проводится вакцинация новорожденных.

Сегодня медицина способна бороться с туберкулезом! И чем раньше будет выявлена болезнь, тем больше у пациента шансов вернуться к нормальной жизни после курса лечения. Главная роль в выявлении туберкулеза по-прежнему остается за рентгеновским обследованием и флюорографией. Ответственность нельзя полностью перекладывать на медиков, и без личной заботы о своем здоровье, без социальных гарантий на достойное качество жизни населения, туберкулез может остаться в числе главных угроз нашему общему будущему!

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