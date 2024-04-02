В ЗКО резко увеличился сброс воды с Ириклинского водохранилища в Урал

Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Урал существенно вырос. Если раньше он ограничивался 15-25 кубометрами в секунду, то в настоящее время – 390 кубометров в секунду, передает Zakon.kz.

Как пишет "Мой город", сотрудники Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" постоянно обмениваются данными с водными службами Оренбургской и Саратовской областей России. По их информации:

уровень воды реки Урал по состоянию на 8:00 2 апреля на гидропосту Уральск составил 574 см над нулем поста, за сутки +117 см. Отметка Ириклинского водохранилища РФ – 243,53 м (НПГ – 245,0), приточность к водохранилищу – 1630 куб. м/сек. Свободная емкость – 364 млн куб. м, сброс в реку Урал с 1 апреля 2024 года – 390 куб. м/сек;

общий подъем уровня воды трансграничной реки Чаган за паводок на гидропосту Сергиевский Первомайского района Оренбургской области РФ составил 3 м, за сутки +94 см. По данным ЕДДС МО Первомайского района Оренбургской области, отметка на Сергиевском гидропосту реки Чаган на 2 апреля составила 895 см (опасный уровень 870 см);

на реке Чаган у поселка Чувашинское Байтерекского района ЗКО уровень воды по состоянию на 8:00 2 апреля составил 1247 см, за сутки +36 см (опасный уровень 1280-1300 см);

уровень воды на реке Деркул в районе поселка Таскала Таскалинского района ЗКО по состоянию на 8:00 2 апреля составил 484 см, за сутки -36 см (опасный уровень 520 см), в районе поселка Белес уровень воды составил 710 см, за сутки +40 см (опасный уровень 600-650 см);

уровень воды Чаганского водохранилища на трансграничной реке Чаган 28,40 м, объемом 21,15 млн куб. м (НПГ – 28,00 м, объем – 19,1 м).

"Казводхозом" ежедневно ведется обмен информацией с ФГБУ "Саратовмелиоводхоз" по температурным режимам в верховьях двух рек – Малый и Большой Узени, и по мере их изменения корректируются объемы ожидаемых паводковых стоков.

"Из сопредельного государства со 2 апреля 2024 года поступает: по реке Малый Узень – 100 куб. м/сек, по реке Большой Узень – 540 куб. м/сек паводковой воды", – уточнили в ведомстве.

РГП "Казводхоз" эксплуатирует водохозяйственные объекты на трансграничных реках Большой и Малый Узени, Жанибекскую оросительно-обводнительную систему межгосударственного значения, Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему межобластного значения, Чаганское водохранилище на трансграничной реке Чаган, Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолак-Анката, водохранилище на реке Ембулатовка, водохранилище на балке Сулусай.

"Процесс по безаварийному пропуску паводковых вод контролируется инженерно-техническими работниками ЗКФ РГП "Казводхоз". Наполнение четырех водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы (УКООС) с общим объемом 260 млн куб. м осуществляется в паводковый период с одновременной подачей воды водопотребителям. Разрешенный годовой водозабор согласно выданному разрешению на специальное водопользование Жайык-Каспийским БИ составляет 607 млн куб. м", – пояснили в ведомстве.

Эксперты отметили, что фактически по состоянию на утро 2 апреля наполнено 140,99 млн куб. м или 54,16% от проектного. Проектный объем водохранилищ по Мало-Узенской оросительно-обводнительной системе 111,394 млн куб. м, фактически 97,479 млн куб. м, или 88,52%. По Больше-Узенской оросительно-обводнительной системе 104,6 млн куб. м, фактически 45,7572 млн куб. м, или 43,74%.

Что известно о масштабных паводках, которые накрыли ряд регионов Казахстана – в подборке Zakon.kz за 2 апреля 2024 года.

