Токаев Путину: Мы поднимем планку нашего стратегического партнерства

Владимир Путин отметил большое значение, которое придают в России участию казахстанского Президента в работе клуба "Валдай".

Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Сочи для участия в заседании дискуссионного клуба "Валдай", провел официальную встречу с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Приветствуя главу Казахстана, Владимир Путин отметил большое значение, которое придают в России его участию в работе клуба "Валдай".

– Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали для участия в дискуссиях Международного Валдайского клуба. Для нас будет очень интересным послушать ваше мнение как человека, который много времени отдал дипломатической службе. Вы человек очень опытный в этом плане. Ваши оценки сегодняшнего состояния на международной арене, в сфере безопасности будут для нас чрезвычайно полезными и интересными, – сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил активную совместную работу в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что при принятии решений по дальнейшему развитию этого объединения достигнут абсолютно уникальный уровень доверия.

По словам российского Президента, плодотворно развивается и диалог между нашими странами.

– Мы имеем возможность обсуждать двустороннюю повестку дня, все развивается успешно практически по всем направлениям. И товарооборот достойный. Есть и совместные проекты в различных областях сотрудничества: и традиционных, и высокотехнологических. Нам нужно держать руку на пульсе и, безусловно, поддерживать усилия наших коллег на отраслевом, на министерском уровне, что мы с вами постоянно и делаем, – сказал Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента России за приглашение посетить Сочи. По его мнению, дискуссионный клуб "Валдай" – это очень интересный и резонансный форум.

Президент также высказал признательность своему российскому коллеге за приглашение на празднование 75-летия Победы. Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение посетить Москву в дни предстоящего юбилея.

– Я сам сын фронтовика. Недавно в Ивановской области обнаружено место захоронения 73-х воинов-казахстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Мы в Казахстане, конечно, чтим память воинов, которые отдали свою жизнь за Великую Победу, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в казахстанско-российском сотрудничестве выдерживается темп и содержание, которые были заданы Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

– Остается лишь наполнять взаимодействие новым содержанием, поскольку жизнь не стоит на месте и, конечно, необходимо решать те вопросы, которые появляются. Я готов к этой работе. Думаю, мы поднимем планку нашего стратегического партнерства и союзничества на новый уровень, – заявил казахстанский руководитель.

Касым-Жомарт Токаев также отметил высокий уровень взаимопонимания по интеграционным процессам в рамках Евразийского экономического союза. По его словам, необходимо своевременно принимать решения по возникающим вопросам, что и было сделано в ходе недавнего заседания ВЕЭС в Ереване.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!