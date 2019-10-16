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Буркина-Фасо готова перенять опыт Казахстана по борьбе с раком

На 2018-2022 годы утвержден Комплексный план для расширения доступности высокотехнологичных медуслуг.

Фото : пресс-служба16 октября 2019, 12:53

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась с первой леди Буркина-Фасо Аджови Сика Каборе. Встреча состоялась на полях Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком, который проходит в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи спикер Сената рассказала о принимаемых мерах по борьбе с онкологическими заболеваниями в Казахстане. По словам Назарбаевой, по поручению Елбасы утвержден Комплексный план на 2018-2022 годы для расширения доступности высокотехнологичных медицинских услуг, внедрения инновационных методов диагностики и лечения, развития кадровых ресурсов, фундаментальных и прикладных научных исследований в области онкологии.

В свою очередь, Аджови Сика Каборе отметила важность совместной работы по сохранению здоровья граждан. Первая леди выразила готовность Буркина-Фасо перенять опыт Казахстана в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями.


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