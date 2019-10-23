Можно порнофильм снимать – мама девушки, обвинившей полицейских в пытках, записала обращение

Женщина просит откликнуться неравнодушных людей и защитить ее дочь.

Мама Анастасии Мурашовой – Наталья, записала видеообращение, в котором рассказала некоторые подробности произошедшего с ее дочерью. Она просит людей не оставаться равнодушными и помочь ей в этой ситуации, сообщает Zakon.kz.

22 октября транспортных полицейских Нур-Султана обвинили в избиении и пытках девушки-инвалида из Актау. Настя инвалид детства 1-ой группы. В августе девушка отправилась в столицу для прохождения медицинских процедур. Как говорится в сообщении на Facebook Елены Семеновой, 6 августа Настя приехала на вокзал около 15:00 для покупки билета домой. В кассе "Камкор-Тревел" кассир ответила, что билетов нет, потом предложила билет за 50 тысяч тенге. Когда девушка стала возмущаться, кассир вызвала полицейских.

Дальше (согласно видеозаписи, которую мама Насти значительно позже смотрела сама, а также со слов Насти) один из сотрудников полиции подошел к Насте и схватил за руки, оттолкнул от двери, потом схватил за горло. Настя пытается сопротивляться, задавая вопрос, за что, сотрудник полиции бросает Настю на пол и начинает бить и душить, затем этот же сотрудник полиции бьет Настю коленом в солнечное сплетение после чего Настя начинает задыхаться.

- Девушка дала полицейскому сдачи, после чего ее избили, затем два дня держали в больнице, - рассказывает Елена.

Сейчас от нее требуют штраф в 1 млн тенге за нападение на полицейских.

Транспортная полиция прокомментировала обвинение в пытках девушки-инвалида.

- По заключению проведенной экспертизы, задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения "средней степени" тяжести и была привлечена к административной ответственности по ст. 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). В данное время проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 380 ч.1 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти)

По словам мамы Насти, когда ее дочь избивали, один из полицейских сказал, что происходящее можно снимать, как порнофильм.

Наталья Мурашева говорит, что обращалась Call-центр 115 с жалобой на действия сотрудников, но ей отказали в помощи. Женщина просит откликнуться неравнодушных людей и защитить ее дочь.

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