Число погибших в Чили достигло 18

Среди погибших один ребенок.

Не менее 18 человек погибли в ходе беспорядков, продолжающихся в Чили с прошлой недели, передает ТАСС.

Об этом сообщил в среду замглавы МВД страны Родриго Убилья.

- C прискорбием сообщаем о гибели трех человек за последние 24 часа, двое из них погибли в Сан-Педро-де-ла-Пас, когда на группу протестуюших наехал автомобиль, - сказал он.

По словам Убильи, среди погибших один ребенок. Во вторник МВД сообщало о 15 погибших.

Как отметил Убилья, за последние сутки вновь было зарегистрировано снижение количества случаев грабежей, вандализма и других преступлений. За медицинской помощью за последние сутки обратились 95 сотрудников правоохранительных органов и 102 гражданских лиц.

Акции протеста в Чили начались из-за решения властей повысить стоимость проезда в метро. После бесконтрольных беспорядков в Сантьяго был объявлен режим ЧС.

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