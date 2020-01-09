Экс-руководителей Минэнергетики допросили по делу о хищении

Несмотря на то, что суд уже начался, все еще не решен вопрос по потерпевшим.

Экс-руководителей министерства энергетики Владимира Школьника и Каната Бозумбаева допросили в ходе следствия по уголовному делу о хищении средств, выделенных на очистку озера Карасу в 2015-2017 годах, передает BaigeNews.kz.



В совершении коррупционного преступления обвиняются восемь человек, среди них есть бывшие вице-министры энергетики Гани Садибеков и Бакытжан Джаксалиев. В Нур-Султане уже идет судебный процесс.



Журналисты поинтересовались, будут ли Школьник и Бозумбаев давать показания на суде. Адвокат Альмира Шайхина, представляющая интересы Гани Садибекова, сообщила, что в списке свидетелей обвинения бывших министров нет, но они были допрошены ранее в ходе расследования:

- Это программа реализовывалась министерством энергетики несколько лет. А министерство возглавляли сначала Школьник, потом Бозумбаев. Естественно, они были допрошены, - отметила Шайхина.

Несмотря на то, что суд уже начался, все еще не решен вопрос по потерпевшим. 9 января прокурор ходатайствовал признать потерпевшей стороной по делу вместо министерства энергетики министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Государственный обвинитель пояснил, что после реорганизации все полномочия, которые относятся к делу, финансовые документы и отчеты были переданы минэкологии. Однако подсудимые и их адвокаты против одобрения ходатайства.

Было принято решение выслушать представителей обоих ведомств. Заместитель директора департамента бюджета и финансовых процедур Минэнерго Момыш Махметов заявил, что им не причинен материальный вред.

- Так министерству энергетики вред не причинен? - уточнила судья.

- Имущественного характера нет, - ответил Махметов.

На этом заострили внимание адвокаты подсудимых. Они считают, что заявление представителя минэнерго доказывает невиновность их подзащитных.



Решение по ходатайству будет озвучено 13 января.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!