В суде по делу Кожагапанова допросили руководителя подрядной организации Коккозову

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 26 марта 2025 года допросили гендиректора Агентства стратегических коммуникаций "SUCCESS K" Ляззат Коккозову, сообщает Zakon.kz.

Бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова и Ляззат Коккозову обвиняют в хищении 1 млрд тенге при организации в 2018 году XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске. По данным Антикора, смета на мероприятие была необоснованно увеличена в два раза.

"Мне предъявляют ущерб в размере 1 млрд тенге. Причем в обвинительном акте у Антикора звучит фраза "совершила путем растраты вверенного имущества в особо крупном размере, используя свое служебное положение". Ваша честь, я не являюсь сотрудником Министерства культуры и спорта, я не являюсь должностным лицом МКС, которому могут вверить имущество. Я на законном основании подписала договор с МКС, подписала акты выполненных работ и никто не может сказать, что мне вверили чье-то имущество. Я вправе была распоряжаться им, чтобы подготовить мероприятие на высшем уровне и формулировка Антикора просто нелепая", – заявила Ляззат Коккозова.

Она уточнила, что подписала договор и техспецификацию, но речи о концепции и смете не было. Ляззат Коккозова рассказала в суде, что сначала заказчиком форума выступил акимат Северо-Казахстанской области, но затем мероприятие передали в Министерство культуры и спорта. В мае представителей компании пригласили в ведомство для презентации видения проекта. После того, как его одобрил президент, началась работа.

"Мы подготовили видение на 2,9 млрд тенге. Грубо говоря, это моя хотелка, я подготовила и сказала – моя услуга будет 2,9 млрд. Я таких коммерческих предложений больше 100 в год отправляла. Любой заказчик вправе сказать: мы не согласны с этой суммой. В итоге с нами подписывают договор. В июле происходят уточнения. Это было коммерческое предложение, не смета. В конце июля 2,9 млрд сокращают до 2,3 млрд тенге. Мы посмотрели и согласились на 2,3", – отметила предприниматель.

Она усомнилась в экспертизах трех аудиторских компаний в деле и назвала обвинение сфабрикованным.

"Все, кто был на форуме, говорили, что форум прошел блестяще. Форум произвел фурор. Проведенное мероприятие оценили главы государств как России, так Казахстана. Форум в целом ставили в пример. Это не мои слова, это единственное, что здесь прозвучало правдиво. Мы выложились на этом форуме, мы сделали его... ... В итоге через семь лет меня привлекают за то, что сделала такой качественный форум, такую крутую работу", – считает она.

Ляззат Коккозова резюмировала, что не признает вину, и попросила суд оправдать ее за неимением доказательств.

Ранее бывший вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов тоже заявил, что не совершал никаких правонарушений. Он предан суду по ст. 361 ч. 4 п. 3 ("Злоупотребление должностными полномочиями") Уголовного кодекса, Ляззат Коккозова – по ст. 189 ч. 4 п. 2 ("Хищение чужого имущества в особо крупном размере") УК. Кожагапанов находится под арестом, Коккозова – под домашним арестом.

Ерлан Кожагапанов был вице-министром культуры и спорта два раза: с ноября 2017 по август 2019 года и с апреля 2021 по сентябрь 2021 года. В разные годы работал заместителем акима Астаны и Алматы. С сентября 2021 по апрель 2022 года трудился советником премьер-министра.