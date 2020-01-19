Арест и задержание акимов. Масштабная операция КНБ. Новый алфавит казахского языка

Также в Казахстане произошел ряд назначений.

Об основных событиях, произошедших в Казахстане на уходящей неделе, читайте в обзоре новостей Zakon.kz.

15 января глава государства Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде встречу с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

- Инициатива формирования президентского молодежного кадрового резерва была одним из ключевых пунктов моей предвыборной программы. Рад, что она нашла отклик среди молодых казахстанцев. Именно образованная, патриотичная, трудолюбивая молодежь – главная движущая сила прогресса и устойчивого развития нашей страны, — подчеркнул Токаев.

Президент отметил, что каждый, кто сумел пройти в кадровый резерв, показал высокий уровень профессиональной компетентности и доказал истинное стремление работать на благо государства.

По итогам отбора в Президентский молодежный кадровый резерв было зачислено более 300 молодых казахстанцев. В список резервистов вошли 106 представителей частного сектора, 98 сотрудников квазигосударственного сектора и 96 - государственные служащие. Средний возраст победителей отбора составил 31 год.

Депутаты опровергли информацию о парламентских выборах в 2020 году.

Российский государственный телеканал Россия-24 выпустил видеоролик, в котором говорится, что парламентские выборы в Казахстане пройдут в марте 2020 года. Видео также было размещено на официальном Youtube-канале "Россия-24".

Как заверяют в Мажилисе РК, парламентские выборы пройдут в определенные Конституцией сроки – весной 2021 года. По словам мажилисмена Павла Казанцева, сейчас все партии занимаются подготовкой к написанию новых предвыборных программ.

Парламентские выборы в Казахстане прошли 20 марта 2016 года. Согласно Конституции срок полномочий депутатов мажилиса составляет пять лет. Следующие выборы в законодательный орган должны пройти только в марте 2021 года.

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в рамках подготовки к парламентским слушаниям проводит серию рабочих встреч с представителями сельскохозяйственной отрасли.

17 января прошла встреча с руководителями научно-образовательных центров и аграрных университетов. В мероприятии приняли участие депутаты сенаторы, руководители Национального аграрного научно-образовательного центра, Казахского национального аграрного университета, Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангирхана и научно-исследовательских институтов.

В ходе обсуждения председатель Сената Дарига Назарбаева поддержала проект и предложила привлекать к реализации этой инициативы инвесторов - выходцев из сел, а также высказалась за создание при Сенате постоянно действующей площадки для широкого профессионального обсуждения проблем сельхозотрасли.

Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов. Эти вариации лягут в основу реформы алфавита, которую в октябре 2019 года поручил Президент Казахстана.

20 февраля 2018 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В утвержденном варианте были введены акуты (штрихи над буквами). Изменено написание букв Ә, И, Й, Ғ, Ң, Ө, Ү, У на латинице, а также введены диграфы (sh, ch).

21 октября прошлого года действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике. Президент указал на то, что в алфавите имеются недостатки.

С момента объявления Токаевым необходимости доработать алфавит в центр "Тіл-Қазына", ответственного за эту работу, поступило свыше 20 вариантов латиницы со всего Казахстана. Однако в шорт-лист букварей вошли лишь восемь. Из восьми вариантов в четырех авторы используют 26 знаков. Авторы предлагают специфичные казахские буквы доносить с помощью отдельных правил.

В "Самруке" прокомментировали уход Мамина с поста председателя совета директоров фонда премьер- министра Аскара Мамина.

По словам директора департамента по связям с общественностью АО "ФНБ "Самрук-Казына" Сергея Куянова, данный шаг обусловлен изменениями в законе о Фонде, принятыми в мае 2018 года. Согласно им, с 1 января нынешнего года совет директоров будет состоять из 7 членов, 4 из которых – независимые, а также министр национальной экономики, помощник Президента и председатель правления. Что касается председателя совета директоров, он будет также избираться из числа независимых директоров большинством голосов тайным голосованием.

15 января появилась информация о задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова, его помощника и одного из его заместителей.

На другой день Комитет национальной безопасности РК прокомментировал уголовное дело в отношении Бакауова. По информации ведомства, в отношении акима были проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по ст. 362 ч.4 п.3 УК РК по факту превышения должностных полномочий.

В настоящее время следственные действия продолжаются, в интересах следствия подробности дела не разглашаются.

В сети появилось видео задержания экс-акима Алатауского района Алматы.

Как сообщалось ранее, антикоррупционной службой г. Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены аким Алатауского района , его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме "Развития регионов до 2020 года". Задержанные водворены в ИВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.

Службой экономической безопасности КНБ пресечена незаконная деятельность ОПГ, нанесшая значительный экономический ущерб государству. Масштабная операция проведена в Нур-Султане, Караганде и Алматы. Задержаны 17 человек, проведены 55 обысков.

- Изъяты ЭЦП, ноутбуки, кассовые аппараты, поддельные печати и документы, цифровые ключи управления счетами компаний, крупная сумма денежных средств в иностранной и национальной валюте, - говорится в сообщении ведомства.

Незаконно обналичено более 300 миллиардов тенге. В результате вскрытия преступной схемы уклонения от налогов в бюджет государства ежемесячно стало поступать на три миллиарда тенге больше.

Калмуханбет Касымов освобожден от должности помощника Президента – секретаря Совета безопасности РК и назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан

Азимхан Джусипов освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.

Ануар Садыкулов освобожден от должности начальника Службы государственной охраны и назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК – директором Службы специального назначения "А".

Талгат Мухтаров назначен заместителем начальника Службы государственной охраны РК. Ранее он решением Первого Президента– Елбасы был освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК.

Асет Исекешев назначен помощником Президента – секретарем Совета безопасности Республики Казахстан.

Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией Президента и депутатами маслихата акимами Алатауского и Турксибского районов назначены Азамат Калдыбеков и Бахытжан Акжаров, соответственно.

Аким Атырауской области представил депутатам городского маслихата нового акима - Кайрата Уразбаева, который сменил на этом посту Алимухаммеда Куттумуратулы, по собственному желанию ушедшего в отставку.

Елбасы назначил Каната Джумабаева исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Аким Атырауской области представил активу области своего нового заместителя - Ержана Абылханова, одного из 300 выдвиженцев президентского молодежного кадрового резерва.

Подготовила Торгын Нурсеитова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!