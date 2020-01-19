Арест и задержание акимов. Масштабная операция КНБ. Новый алфавит казахского языка
Также в Казахстане произошел ряд назначений.
Об основных событиях, произошедших в Казахстане на уходящей неделе, читайте в обзоре новостей Zakon.kz.
15 января глава государства Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде встречу с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.
- Инициатива формирования президентского молодежного кадрового резерва была одним из ключевых пунктов моей предвыборной программы. Рад, что она нашла отклик среди молодых казахстанцев. Именно образованная, патриотичная, трудолюбивая молодежь – главная движущая сила прогресса и устойчивого развития нашей страны, — подчеркнул Токаев.
Президент отметил, что каждый, кто сумел пройти в кадровый резерв, показал высокий уровень профессиональной компетентности и доказал истинное стремление работать на благо государства.
По итогам отбора в Президентский молодежный кадровый резерв было зачислено более 300 молодых казахстанцев. В список резервистов вошли 106 представителей частного сектора, 98 сотрудников квазигосударственного сектора и 96 - государственные служащие. Средний возраст победителей отбора составил 31 год.
Депутаты опровергли информацию о парламентских выборах в 2020 году.
Российский государственный телеканал Россия-24 выпустил видеоролик, в котором говорится, что парламентские выборы в Казахстане пройдут в марте 2020 года. Видео также было размещено на официальном Youtube-канале "Россия-24".
Как заверяют в Мажилисе РК, парламентские выборы пройдут в определенные Конституцией сроки – весной 2021 года. По словам мажилисмена Павла Казанцева, сейчас все партии занимаются подготовкой к написанию новых предвыборных программ.
Парламентские выборы в Казахстане прошли 20 марта 2016 года. Согласно Конституции срок полномочий депутатов мажилиса составляет пять лет. Следующие выборы в законодательный орган должны пройти только в марте 2021 года.
Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в рамках подготовки к парламентским слушаниям проводит серию рабочих встреч с представителями сельскохозяйственной отрасли.
17 января прошла встреча с руководителями научно-образовательных центров и аграрных университетов. В мероприятии приняли участие депутаты сенаторы, руководители Национального аграрного научно-образовательного центра, Казахского национального аграрного университета, Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангирхана и научно-исследовательских институтов.
В ходе обсуждения председатель Сената Дарига Назарбаева поддержала проект и предложила привлекать к реализации этой инициативы инвесторов - выходцев из сел, а также высказалась за создание при Сенате постоянно действующей площадки для широкого профессионального обсуждения проблем сельхозотрасли.
Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов. Эти вариации лягут в основу реформы алфавита, которую в октябре 2019 года поручил Президент Казахстана.
20 февраля 2018 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В утвержденном варианте были введены акуты (штрихи над буквами). Изменено написание букв Ә, И, Й, Ғ, Ң, Ө, Ү, У на латинице, а также введены диграфы (sh, ch).
21 октября прошлого года действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике. Президент указал на то, что в алфавите имеются недостатки.
С момента объявления Токаевым необходимости доработать алфавит в центр "Тіл-Қазына", ответственного за эту работу, поступило свыше 20 вариантов латиницы со всего Казахстана. Однако в шорт-лист букварей вошли лишь восемь. Из восьми вариантов в четырех авторы используют 26 знаков. Авторы предлагают специфичные казахские буквы доносить с помощью отдельных правил.
В "Самруке" прокомментировали уход Мамина с поста председателя совета директоров фонда премьер- министра Аскара Мамина.
По словам директора департамента по связям с общественностью АО "ФНБ "Самрук-Казына" Сергея Куянова, данный шаг обусловлен изменениями в законе о Фонде, принятыми в мае 2018 года. Согласно им, с 1 января нынешнего года совет директоров будет состоять из 7 членов, 4 из которых – независимые, а также министр национальной экономики, помощник Президента и председатель правления. Что касается председателя совета директоров, он будет также избираться из числа независимых директоров большинством голосов тайным голосованием.
15 января появилась информация о задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова, его помощника и одного из его заместителей.
На другой день Комитет национальной безопасности РК прокомментировал уголовное дело в отношении Бакауова. По информации ведомства, в отношении акима были проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по ст. 362 ч.4 п.3 УК РК по факту превышения должностных полномочий.
В настоящее время следственные действия продолжаются, в интересах следствия подробности дела не разглашаются.
В сети появилось видео задержания экс-акима Алатауского района Алматы.
Как сообщалось ранее, антикоррупционной службой г. Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены аким Алатауского района , его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района.
Они подозреваются в хищении бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме "Развития регионов до 2020 года". Задержанные водворены в ИВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.
Службой экономической безопасности КНБ пресечена незаконная деятельность ОПГ, нанесшая значительный экономический ущерб государству. Масштабная операция проведена в Нур-Султане, Караганде и Алматы. Задержаны 17 человек, проведены 55 обысков.
- Изъяты ЭЦП, ноутбуки, кассовые аппараты, поддельные печати и документы, цифровые ключи управления счетами компаний, крупная сумма денежных средств в иностранной и национальной валюте, - говорится в сообщении ведомства.
Незаконно обналичено более 300 миллиардов тенге. В результате вскрытия преступной схемы уклонения от налогов в бюджет государства ежемесячно стало поступать на три миллиарда тенге больше.
Калмуханбет Касымов освобожден от должности помощника Президента – секретаря Совета безопасности РК и назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан
Азимхан Джусипов освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.
Ануар Садыкулов освобожден от должности начальника Службы государственной охраны и назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК – директором Службы специального назначения "А".
Талгат Мухтаров назначен заместителем начальника Службы государственной охраны РК. Ранее он решением Первого Президента– Елбасы был освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК.
Асет Исекешев назначен помощником Президента – секретарем Совета безопасности Республики Казахстан.
Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией Президента и депутатами маслихата акимами Алатауского и Турксибского районов назначены Азамат Калдыбеков и Бахытжан Акжаров, соответственно.
Аким Атырауской области представил депутатам городского маслихата нового акима - Кайрата Уразбаева, который сменил на этом посту Алимухаммеда Куттумуратулы, по собственному желанию ушедшего в отставку.
Елбасы назначил Каната Джумабаева исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
Аким Атырауской области представил активу области своего нового заместителя - Ержана Абылханова, одного из 300 выдвиженцев президентского молодежного кадрового резерва.
Подготовила Торгын Нурсеитова
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!