Правительство отчитается перед Токаевым
Заседание правительства пройдет 24 января.
Фото : Акорда22 января 2020, 11:31
Глава государства проведет расширенное заседание правительства, передает zakon.kz.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Токаева Берик Уали.
В пятницу, 24 января 2020 года, в Үкімет үйі под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан. На заседании правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. Будет также рассмотрен ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства, - написал он.
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