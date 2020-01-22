Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Правительство отчитается перед Токаевым

Заседание правительства пройдет 24 января.

Фото : Акорда22 января 2020, 11:31

Глава государства проведет расширенное заседание правительства, передает zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

В пятницу, 24 января 2020 года, в Үкімет үйі под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан. На заседании правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. Будет также рассмотрен ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства, - написал он.

Читайте также:

Худайбергенов: Заседание правительства будет интересным


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты