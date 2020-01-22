Правительство отчитается перед Токаевым

Заседание правительства пройдет 24 января.

Глава государства проведет расширенное заседание правительства, передает zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

В пятницу, 24 января 2020 года, в Үкімет үйі под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан. На заседании правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. Будет также рассмотрен ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства, - написал он.

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