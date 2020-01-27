Еще одна волна похолодания ожидает казахстанцев

Его проявления мы сможем наблюдать в середине и конце февраля.

РГП "Казгидромет" прогнозирует окончание выпадения обильных осадков к 30 января. Об этом на брифинге в Нур-Султане рассказала ведущий инженер-синоптик госметеоцентра "Казгидромет" Алуа Саханова, передает корреспондент zakon.kz.

- 22-24 января были выпущены предупреждения по Нур-Султанe. 26-28 наблюдалась метель, снегопады. Такая погода заканчивается. Лишь 29 января с отходом циклона возможны снег, ветер, метель, но с 29 января мы ожидаем прекращение осадков, - сообщила она.

По прогнозу синоптиков, 29-го января ночью в столице Казахстана ожидается снег и туман. Температура днем будет в пределах 16-20 градусов мороза. Но 30-го осадки перестанут выпадать.

С начала февраля в Казахстане ожидается приход еще одного критического циклона. Его проявления мы сможем наблюдать в середине и конце февраля, - предупредила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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