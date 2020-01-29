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Американец прожил десять лет с червем в мозге

Свиной цепень, как правило, селится в кишечнике, но иногда может добраться до мозга.

Фото : mk.ru29 января 2020, 17:02

Американец десять лет прожил с ленточным червем в головном мозге, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS 21.

Около года назад житель штата Техас потерял сознание во время футбольного матча. После этого он обратился в больницу и рассказал, что уже несколько месяцев страдает от жутких головных болей и тошноты, а также часто падает в обморок.

Обследование обнаружило в его мозге образование длиной около четырех сантиметров, однако тесты исключили опухоль. Дальнейшие анализы установили, что это свиной цепень.

Как вспомнил сам пациент, около десяти лет назад в Мексике он съел плохо прожаренный стейк из свинины. Вероятно, тогда паразит и попал в организм. Для удаления ленточного червя потребовалась операция, но пациент полностью восстановился.

Свиной цепень, как правило, селится в кишечнике, но иногда может добраться до мозга. В таком случае его весьма непросто обнаружить, поскольку симптомы списывают на другие патологии.


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