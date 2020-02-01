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"Астана" стартовала с поражения на "Атлантик Кап"

Следующая игра пройдет 4 февраля.

Фото : ФК "Копенгаген"1 февраля 2020, 08:42

"Астана" проиграла датскому "Копенгагену" в первом матче международного турнира "Атлантик Кап" в Португалии, передает Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан. Победный гол был забит на 3-й минуте уругвайским игроком Майклом Сантосом.

"Астана" провела матч в следующем составе: Эрич, Быстров, Шомко, Логвиненко, Малый, Постников, Перцух, Сигурьонссон (Сагнаев), Томасов (Жалмукан), Барсигян (Эбонг), Ротариу (Щеткин).

Следующую встречу северяне отыграют 4 февраля против другого датского клуба "Брондбю". Также в группу А попал шведский "Норрчепинг", который на старте турнира уступил "Брондбю" - 0:2.

В квартете В сыграют шведский "Хеккен", пражская "Славия", датский "Орхус" и норвежская "Волеренга".

Отметим, что "Копенгаген" - действующий чемпион Дании. В нынешнем сезоне команда идет на втором месте, отставая на четыре очка от "Мидтьюлланда".


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