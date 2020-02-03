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Столичный полицейский спас семерых, не придав огласке героизм

Ждать приезда пожарных было нельзя, поэтому забежав в помещение, он принялся эвакуировать людей.

Фото : Polisia.kz.3 февраля 2020, 02:00

1 февраля Ерлан Жанабаев начал свое дежурство традиционно с планового обхода своего административного участка. В 13 часов 30 минут по улице Орлыколь он заметил над строением общежития густой дым, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейский быстро сориентировался и бросился на помощь. Параллельно передал сообщение в дежурную часть Службы пожаротушения.

Ждать приезда пожарных было нельзя, поэтому забежав в помещение, он принялся эвакуировать людей, среди которых были пожилые люди и дети. Ерлан Жанабаев вытащил из задымления 7 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей.

В настоящее время причины задымления устанавливаются.

Обо всем этом капитан полиции Ерлан Жанабаев рассказал коллегам лишь после того, как благодарные жители поделились своей историей в социальных сетях. Они отметили, что если бы не участковый, всё могло бы закончиться для них печально.

Сам полицейский не считает, что сделал что-то особенное.

Служба в полиции - это и есть ежедневная помощь людям, я не считаю свой поступок чем-то сверхъестественным. Уверен, что в подобной ситуации любой сотрудник поступил бы также, - говорит Ерлан Жанабаев.

Ерлан Жанабаев работает работает в органах внутренних дел 17 лет.

Начальник отдела местной полицейской службы УП района Сарыарка Марат Умирбаев характеризует Ерлана Жанабаева как скромного и порядочного человека, знающего свою работу.


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