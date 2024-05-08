Столичный полицейский спас ребенка, застрявшего в грязи

Фото: скриншот видео

В Астане дети в возрасте семи-восьми лет играли возле воды. Один из детей, пытаясь вытащить мяч из воды, застрял в грязи. Увидев это, второй ребенок начал звать на помощь, сообщает Zakon.kz.

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