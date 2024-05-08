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Законодательство РК

Столичный полицейский спас ребенка, застрявшего в грязи

полицейский помог ребенку в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 13:44 Фото: скриншот видео
В Астане дети в возрасте семи-восьми лет играли возле воды. Один из детей, пытаясь вытащить мяч из воды, застрял в грязи. Увидев это, второй ребенок начал звать на помощь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, инспектор службы Управления специализированной службы охраны по охране дипломатических представительств МВД Султан Орынбек, оперативно среагировав, вытащил ребенка из грязи.


Ранее сообщалось, что взрыв в новостройке предотвратили алматинские спасатели.

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