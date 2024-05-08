Столичный полицейский спас ребенка, застрявшего в грязи
Фото: скриншот видео
В Астане дети в возрасте семи-восьми лет играли возле воды. Один из детей, пытаясь вытащить мяч из воды, застрял в грязи. Увидев это, второй ребенок начал звать на помощь, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, инспектор службы Управления специализированной службы охраны по охране дипломатических представительств МВД Султан Орынбек, оперативно среагировав, вытащил ребенка из грязи.
Ранее сообщалось, что взрыв в новостройке предотвратили алматинские спасатели.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript