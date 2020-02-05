В крайне тяжелом состоянии находится девочка, впавшая в кому после стоматологии

Ее диагноз: аноксическое поражение головного мозга тяжелой степени тяжести.

Заместитель директора многопрофильной городской детской больницы №2 Нур-Султана Айдын Ашимханов рассказал о помощи, оказываемой девочке, впавшей в кому после посещения стоматолога, передает zakon.kz.

Ребенок все еще находится в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Состояние крайне тяжелое, стабильное. Без признаков ухудшения. Всю необходимую терапию девочка получает в полном объеме. Неоднократно проводились консилиумы, телемост с ведущими зарубежными клиниками в области нейрохирургии и неврологии. По тактике лечения все согласовано. Накануне приезжала делегация из Татарстана, ведущий детский нейрохирург вчера консультировал. С мамой проводили беседу, все объяснили, - сказал Ашимханов.

Также были проведены консультации с зарубежными нейрохирургами, анестезиологами и реаниматологами из России, приглашены из Алматы профессоры.

Точная причина, почему такое произошло с девочкой, не называется.

Но не исключается реакция на введение лекарственных препаратов, обезболивающих, - отметил спикер.

Он не исключает непереносимость введенного препарата или аллергию.

Девочка была госпитализирована 7 января.

На сегодняшний день уже 29-е сутки находится в отделении реанимации, и на аппаратном дыхании. Так как ребенок в коме, за нее дышит аппарат. Но при этом температурной реакции нет, все показатели стабильны, по лабораторным анализам серьезных отклонений нет. Диагноз: аноксическое поражение головного мозга тяжелой степени тяжести, - сообщил Ашимханов.

Относительно возможной транспортировки в другую страну на лечение он сказал, что это может ухудшить состояние ребенка.

8 января мама девочки Анастасия Зеленая в Facebook рассказала, что ее двухлетняя дочь впала в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане. С просьбой о помощи женщина обратилась к общественности и лично к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову.

Как пишет женщина, 26 декабря 2019 года она со своей дочкой в возрасте 2,5 года обратилась в клинику "Доктор Бро", чтобы вылечить кариес. У ребенка взяли общий анализ крови и коалогоамму. И больше никаких анализов и проб не было.

Проверка стоматологической клиники выявила там ряд нарушений. Идет следствие.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!