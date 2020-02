Курс –Украина. Казахстанка сорвала овации на "Голос країни"

На слепых прослушиваниях алматинка исполнила композицию на украинском языке "Мелодiя" автора Ю.Бебко

28-летняя Индира Едильбаева из Алматы, известная по главной роли в казахстанскойм фильме "Загадай желание", "повернула все кресла" на слепых прослушиваниях шоу "Голос страны" 10 сезона ("Голос країни"), передает zakon.kz.

Я приехала на это шоу, чтобы стать известной певицей и опорой для своей мамы. Мама меня растила одна, не зарабатывала много, но никогда не давала мне понять, что у нас чего-то не хватает. Ей было тяжело одной, мне хотелось ей помочь (плачет). Хочется просто сказать маме: "Ни в чем себе не отказывай, ты заслужила, и это действительно так, - сказала девушка.

Она добавила, что в Казахстане "Голос країни" смотрит много людей, и для нее это шанс показать себя и стать известной певицей.

На слепых прослушиваниях алматинка исполнила композицию на украинском языке "Мелодiя" автора Ю.Бебко

С первых нот кнопку нажал Дан Балан, но уже к концу 1 куплета к ней повернулись все Потап и Настя Каменских, а также Монатик.

Индира продемонстрировала широкий диапазон, сильный голос, пела чувственно и профессионально. Последней красную кнопку нажала Тина Кароль.

По окончании песни зал и жюри аплодировали стоя, а Дан Балан подошел к ней и крепко обнял.

Дан Балан отметил, что выступление Индиры- это волшебство.

Две-три нотки, и я узнал в этом что-то магическое, такое очень редко встречается в принципе в природе. Ты- необыкновенная, 4тренера, публика, вы же почувствовали тоже. – сказал певец.

Едильбаева в ответ на вопрос Монатика рассказал, что перед вылетом на слепые прослушивания виделась с Данэлией Тулешовой (победительница "Голос. Дiти" 2017 года, была в команде Монатика), которая ей пожелала удачи и симпатий со стороны всех 4 членов жюри.

Когда настала пора Индире назвать, к кому из членов жюри в команду она пойдет, девушка сказала, что всех уважает, но выбирает Дана Балана, который оказал ей наибольшее внимание.

Ранее овации на слепых прослушиваниях "Голос країни" сорвал 29-летний алматинец Ерлан Баибазаров. Он с помощью электродомбры и лупера восхитительно спел песню "Feel It Still" группы Portugal the Man.

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!