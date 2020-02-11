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"Сарыарка" разгромила "Ермак" в одни ворота

13 февраля в Красноярске карагандинская "Сарыарка" сыграет с "Соколом".

Фото : Sports.kz11 февраля 2020, 19:24

В Ангарске карагандинская "Сарыарка" в матче чемпионата ВХЛ сыграла с "Ермаком", передает Sports.kz.

Карагандинцы Константин Соколов, Дмитрий Бойчук, Максим Трунёв, Вадим Хлопотов, Эдгарс Кулда и Дмитрий Михайлов принесли убедительную победу "Сарыарке".

13 февраля в Красноярске карагандинская "Сарыарка" сыграет с "Соколом".

"Ермак" - "Сарыарка" 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Шайбы:

0:1 - 02:54 Соколов (Тунхузин). В равенстве
0:2 - 21:46 Бойчук (Тымченко, Ремов). В равенстве
0:3 - 25:56 Трунёв. В равенстве
0:4 - 27:47 Хлопотов (Лыпкань). В равенстве
0:5 - 38:11 Кулда (Бирюков, Тунхузин). В большинстве
0:6 - 44:31 Михайлов (Кулда). В равенстве

Вратари: Нечистовский - Рейзвих

Штраф: 6:0 (2:0, 4:0, 0:0).


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