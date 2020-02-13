Смерть младенца в Атырау: когда закончится расследование

Дело расследуется.

Дополнительные эпизоды выявлены в ходе расследования смерти младенца в Атырауской области, сообщил на брифинге старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Уголовное дело, расследуемое в отношении сотрудников и руководства перинатального центра в Атырауской области ранее оглашалось. Дело расследуется. Выявляются дополнительные эпизоды и дополнительные факты, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, в настоящее время следствием формируются материалы для передачи полной картины.

О том, как коррупционные составляющие и коррупционные факты могут повлиять на сферу здравоохранения и такие моменты, как смертность и так далее. По данному делу материалы в полном виде будут подготовлены. На следующей неделе картина более подробная будет доведена, — объяснил старший следователь.

Осенью 2019 года роддом в Атырауской области оказался в центре скандала после того, как главврач и акушер-гинеколог засунули в морозильную камеру младенца и оставили там умирать. Ребенка ошибочно записали мертворожденным и не стали переделывать документы. Это выяснилось после того, как оперативные службы заподозрили главврача в коррупции.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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