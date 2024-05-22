Полиция Лос-Анджелеса начала расследование обстоятельств смерти Мэттью Перри

Полиция Лос-Анджелеса и Управление по борьбе с наркотиками расследуют уголовное дело об обстоятельствах смерти американского актера Меттью Перри, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили представители полиции Лос-Анджелеса изданию The Times, в настоящее время выясняется, как актер получил так много кетамина в день смерти.

По словам судмедэксперта округа Лос-Анджелес, в желудке Перри были обнаружены следы кетамина, который иногда используется для лечения депрессии. Но уровень, обнаруженный в его крови, был примерно таким же, как и при общей анестезии, как показало вскрытие.

Перри обнаружили мертвым 28 октября 2023 года в гидромассажной ванне бассейна своего дома в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Ранее сообщалось, что американский актер Мэттью Перри, известен ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья".

После смерти актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выступили с совместным заявлением, в котором почтили память своего коллеги по сериалу "Друзья" Мэтью Перри. А его книга-биография обогнала по продажам мемуары Бритни Спирс.