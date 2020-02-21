Зеленский связался с оставленной в Ухани из-за собаки украинкой

Девушке отказали в эвакуации по неизвестным причинам, связанным с документами на ее собаку.

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил оставленной из-за собачки украинке Анастасии Зинченко и сообщил о том, что сейчас готовится процесс ее эвакуации в Украину в месте с домашним любимцем, передает zakon.kz со ссылкой на bzns.media.

Зинченко записала телефонный разговор с Зеленским на камеру. На кадрах видео видно, как девушка приятно удивлена и взволнована.

В телефонном разговоре украинский лидер подчеркнул, что только узнал об этом и решил взять ситуацию под личный контроль. В свою очередь, Зинченко понадеялась, что в скором времени вернется в Украину вместе со своим питомцем.

Девушке отказали в эвакуации из Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса, по неизвестным причинам, связанным с документами на ее собаку.

Самолет с эвакуированными из Китая приземлился 20 февраля в киевском аэропорту Борисполь. На борту находилось 73 эвакуированных человека, среди который 45 украинцев и 28 иностранцев. Людей доставили в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области. Местные жители, недовольные таким решением, стали устраивать протесты, которые переросли в столкновения с полицией.

На место волнений направились премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава МВД страны Арсен Аваков, они информировали протестовавших, что все эвакуированные здоровы, а карантин назначен "на всякий случай".

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Число погибших от коронавируса в стране достигло 2236 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 75,4 тыс.

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