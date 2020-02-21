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Еще одну финансовую пирамиду выявили в Казахстане

Люди вкладывали в нее от 190 тыс. до 300 тысяч тенге.

Фото : БК5521 февраля 2020, 21:49

В Алматинской области выявили финансовую пирамиду, жертвами которой стали 40 казахстанцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Материальный ущерб нанесенный мошенниками превысил 60 млн тенге.

Сотрудники прокуратуры отметили, что в прошлом году было зарегистрировано восемь подобных материалов, пять из которых направлены в суд.

Данная сумма и также количество потерпевших граждан могут возрасти, так как не все потерпевшие подают жалобу своевременно, не все обращаются в правоохранительные органы. В эту финансовую пирамиду люди вкладывали от 190 тысяч до 300 тысяч тенге. Этим гражданам обещали неслыханный доход, была агрессивная реклама, доход обещанный превышал в несколько раз, им обещали выплату денежных средств от новых участников, - заявил старший помощник прокурора Алматинской области Данияр Мухияев.


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