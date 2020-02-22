Кремль обнародовал подробности разговора Путина с Эрдоганом

Президенты договорились активизировать консультации по Идлибу.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе, передает zakon.kz.

В центре внимания вновь была ситуация, сложившаяся в Идлибской зоне деэскалации. Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, - сообщает пресс-служба Кремля.

Также говорится об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на "снижение напряженности", обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Пресс-служба президента Турции отмечала, что в этом разговоре Эрдоган заявлял об "ограничении режима Асада" в районе Идлиба.

На протяжение последних десяти дней Анкара ежедневно направляет воинские контингенты как к турецко-сирийской границе, так и в саму провинцию Идлиб в Сирии. По прогнозам региональных экспертов, за минувшие дни было передислоцировано беспрецедентное количество единиц военной техники.

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