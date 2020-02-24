Экипаж самолета, прибывшего из Токио в Нур-Султан, отправили на карантин

Состояние казахстанцев, прибывших из Японии, удовлетворительное.

Членов экипажа самолета, прибывшего из Токио в Нур-Султан, отправили на карантин. Об этом сказал главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Наши четверо граждан уже прошли 14-дневный карантин на лайнере и имели справки о том, что здоровы, они имели отрицательный результат лабораторного исследования. Тем не менее для подстраховки, чтобы нашему населению было спокойно, мы их всех госпитализировали, включая экипаж. Хотя экипаж тоже сидел в костюмах, были у них средства индивидуальной защиты, - сказал он.

23 февраля в Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера Diamond Princess). Все были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное. Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере, где есть зараженные коронавирусом люди, находятся четыре казахстанца: две женщины и два ребенка. МИД сообщал, что на родину они вернутся за свой счет. 21 февраля стало известно, что их выпустили из лайнера и проверили на коронавирус. Результаты были отрицательными.

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