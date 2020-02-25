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Минздрав извинился перед пассажирами из Токио, которых отправили на карантин

Состояние пациентов удовлетворительное.

Фото : Скриншот видео25 февраля 2020, 09:10

Министерство здравоохранения Казахстана извинилось перед пассажирами из Токио, попавших на 14-дневный карантин, передает zakon.kz.

Министерство здравоохранения РК приносит свои извинения за причиненные неудобства пассажирам авиакомпании Скат, прилетевшим из Токио (Япония) 24-го февраля 2020 года, которых отправили на 14-дневный карантин. Сообщаем, что целью принятия таких чрезвычайных санитарно-карантинных мер является обеспечение безопасности нашим гражданам в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, представляющей ситуацию угрозы общественному здоровью. Важно отметить, решение принималось одновременно со всеми поставленными условиями и в рамках сжатых сроков.На данный момент все пассажиры и экипаж находятся в медицинском учреждении под круглосуточным наблюдением врачей, в 7 км от Нур-Султана. Были взяты пробы для анализов и направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы. Состояние пациентов удовлетворительное, - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

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В свою очередь, министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что лица, помещаемые на карантин - не больные люди.

Мы рекомендуем всем, кто прибыл с Японии, Южной Кореи, Гонконга, Ирана, Италии 14-дневную самоизоляцию, домашний карантин. Это в интересах ваших близких! - написал он.

Ранее сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2663, выздоровели более 27,2 тыс человек.


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