Директор "Kesh You" подаст в суд на Scat

Сейчас девушка, прилетевшая из Токио вместе с пассажирами зараженного коронавирусом лайнера "Diamond Prinsecc", находится на карантине.

Директор группы "Kesh You" Назым Баскынбаева собирается подать в суд на авиакомпанию Scat за то, что пассажиров рейса "Токио-Нур-Султан не уведомили о том, что с ними летят казахстанцы с лайнера "Diamond Prinsecc", передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Astana".

Назым Баскынбаева, прилетевшая в столицу 23 февраля, сейчас вместе с 19 казахстанцами находится на карантине. Девушка рассказывает: регистрация и полет прошли как обычно. Насторожило только то, что двух женщин сопровождали сотрудники посольства. Они сидели на соседних креслах без масок.

Мы вышли из самолета, сели в автобус и почему-то вместо терминала уехали за город. И только по прибытию в инфекционную больницу нас уведомили о том, что на борту самолета находились 4 пассажира круизного лайнера "Diamond Prinsecc". Была паника, был страх, была злость, - говорит она.

Многие пассажиры планировали вылететь следующими рейсами из столицы. Но всем пришлось отменить дела и поездки. Теперь Назым готовит иск в суд на авиакомпанию.

Ни правила компании, ни правила пассажирских перевозок не содержат пункт, согласно которому авиаперевозчик несет ответственность за безопасность пассажиров. Это просто чудовищное упущение, и я надеюсь, что после этого случая этим делом займутся, - отмечает Баскынбаева.

В авиакомпании "SCAT" сообщили, что не могли знать, где их пассажиры находились до регистрации на рейс. Мол, располагали только паспортными данными. Поэтому и не предупредили остальных клиентов.

Билеты находятся в свободной продаже, авиакомпания получает только паспортные данные пассажира, приобретавшего перелет. Вопросы контроля допуска пассажиров на рейс, выполняются ответственными структурами, - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании Scat.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере, где есть зараженные коронавирусом люди, находятся четыре казахстанца: две женщины и два ребенка. МИД сообщал, что на родину они вернутся за свой счет.

23 февраля в Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера Diamond Princess). Все, включая экипаж, были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин.

Накануне, 25 февраля, Министерство здравоохранения Казахстана извинилось перед пассажирами из Токио, попавших на 14-дневный карантин,

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