Отменят ли Олимпиаду-2020 из-за коронавируса

Пока все указывает на то, что Олимпиада в Токио будет, все идет как обычно.

Япония, где по плану с 24 июля по 9 августа должны пройти 32-е летние Олимпийские игры, стала одной из стран, где новый коронавирус распространяется слишком быстро. На данный момент зарегистрировано 773 подтвержденных случая коронавируса, три человека скончались. В стране уже ввели ограничения на некоторых спортивных мероприятиях. В связи с этим многие эксперты задаются вопросом: получится ли у врачей всего мира победить коронавирус до начала Игр и не станет ли глобальная эпидемия причиной отмены главных стартов четырехлетия, передает zakon.kz.

1 марта в будущей олимпийской столице Токио пройдет один из 6 главных марафонов мира из серии World Marathon Majors. В связи со вспышкой опасного малоизученного вируса участвовать в нем запретили бегунам-любителям.

До старта Олимпийских игр еще 5 месяцев, японский вирусолог недавно выразил надежду, что до начала Олимпиады-2020 эпидемиологическая ситуация в мире нормализуется. По его словам, если бы Олимпиаду нужно было бы начинать прямо сейчас, то конечно, ее пришлось бы отменить, но к концу июля может сложиться совершенно иная ситуация и есть большая вероятность того, что эпидемия коронавируса завершится или хотя бы перестанет представлять угрозу для всего мира.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что поддерживает постоянный контакт со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая тоже не видит оснований для отмены или переноса Игр. В то же время, интересным мнением поделился член МОК Дик Паунд.

Определенно все решится в ближайшие два месяца, то есть к маю. Потому что потом начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться еда, оборудоваться олимпийская деревня, отели, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады, - заявил он в интервью AP.

При этом, Паунд призвал спортсменов и болельщиков не огорчаться раньше времени.

Пока все указывает на то, что Олимпиада в Токио будет, все идет как обычно. Сосредоточьтесь на своем виде спорта и будьте уверены, что МОК не отправит вас на соревнования в условиях пандемии, - обратился член МОК к спортсменам.

На Олимпиаде в Токио ожидается участие 11 тыс. человек, еще 4,4 тыс. на Паралимпийских играх.

Японские власти заявили, что подготовка к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, продолжается в соответствии с планом. 12 марта в Греции стартует эстафета олимпийского огня, в которой примут участие тысячи спортсменов. После недельной эстафеты в Греции, факел будет отправлен в Японию, где в течение 121 дня эстафета пройдет по всем 47 префектурам в преддверии церемонии открытия Олимпиады.

И в МОК, и в самой Японии исключают вариант переноса Олимпиады-2020 в другую страну. Кроме того, Япония потратила на ОИ-2020 более 12 млрд. долларов, а если Игры придется переносить на другой год или в другую страну, придется нести большие расходы, в том числе компенсации за телеправа, билеты.

Добавим, что 28 февраля и 1 марта в Алматы состоятся Этапы Кубков мира по лыжному фристайлу-акробатике и лыжному фристайлу-могулу соответственно. О том, как эпидемия коронавируса повлияла на состав участников, читайте здесь.

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