Сюрпризы лыжной акробатики: красота, риск и сенсации

Интересно, что в квалификации и в финале-1 казахстанка делала двойное сальто с двумя пируэтами (back-full-full), но в главном финале решила усложнить свой прыжок, добавив к своим с двум пируэтам еще один.

Слезы радости, неожиданные результаты, риск, взлеты и падения. В Алматы в Ой-Карагае впервые в истории прошел Этап Кубка мира по лыжному фристайлу-акробатике. Обладательница бронзовой медали в женской части соревнований казахстанка Жанбота Алдабергенова прокомментировала свое выступление и неожиданный финал, а корреспондент zakon.kz попытался дополнить ее рассказ красочными фотографиями.

В женской части соревнований в квалификации и финале-1 первые два место уверенно удерживали австралийка Лаура Пил и казахстанка Жанбота Алдабергенова. И никто не мог подумать, что в главном финале-2 победит украинка Надя Мохнацка, шедшая на протяжении предыдущих раундов 5-е места, казахстанка окажется 3-й, а лидер Кубка мира австралийка вообще останется без медали.

Я очень рада 3 месту, потому что в этом сезоне я уже была 4-й и 7-й на других Этапах Кубка мира, и в этот раз удалось войти в тройку, сделала сложный элемент. Родные стены, естественно помогли, очень хорошая была поддержка, спасибо всем, кто пришел поболеть за нас, - поделилась эмоциями Жанбота Алдабергенова.

Интересно, что в квалификации и в финале-1 казахстанка делала двойное сальто с двумя пируэтами (back-full-full), но в главном финале решила усложнить свой прыжок, добавив к своим с двум пируэтам еще один.

В финале я исполняла более сложный прыжок, чем в остальных раундах. На Этапе Кубка мира самый сложный прыжок был у Лауры Пил из Австралии, следующий по сложности – у меня. Главное, надо было пройти все этапы квалификации, а уже в финале сделать сюрприз и прыгнуть более сложный прыжок, - рассказала спортсменка

К тому же, погода была нестабильной.

Сегодняшний старт, на мой взгляд, удался, было немного сложнее, видели сами, было очень солнечно во время квалификации, потом пошел немного снег, а во время финала легкий туман. Это влияет на нашу скорость, на наши прыжки – было очень сложно, немного все таяло. Несмотря на это, я все сделала и на пьедестале, - заключила она.

Победительница-украинка расплакалась, когда узнала, что стала победительницей. Она рассказала, что Этап Кубка мира в Алматы для нее первый такого уровня после декретного отпуска, и ей очень хотелось победить. Победу она посвятила своей семье.

Добавим, что погода в Ой-Карагае действительно изменчивая. С утра, пока солнышко еще не вышло, видимость на трассе была идеальной. Женская квалификация прошла при температуре воздуха -2 и температуре снега -6.

После каждого прыжка технические специалисты приводили в первозданное состояние трассу – таковы правила Международной федерации лыжных видов спорта FIS.

В лыжной акробатике и на трамплине и на старте стоят тренеры, которые командуют спортсменам по рации, когда трасса готова и можно стартовать.

В лыжной акробатике оценивается не только сложность прыжка, но и техника его исполнения: во время сальто тело спортсмена должно быть вытянуто, а приземляться упруго.

В женской части соревнований выступало 16 спортсменок.

Во время мужской квалификации выглянуло солнце, стало теплее, но иногда трассу накрывали облака.

Прыжки в мужской части соревнований в основном тройные (тогда как у женщин они двойные), и смотрятся эффектно. В Алматы приехало 23 мужчин-лыжных акробатов.

Ожидавшие свой финал спортсменки сборной Казахстана поболели за товарищей по команде.

Также с ними охотно фотографировались болельщики

Казахстанскую сборную также пришли лично поддержать родные и близкие.

Казахстанец Ильдар Батрудниов сумел попасть в число 12 участников финала, заняв 10 место по итогам квалификации.

Финальная часть соревнований началась в обеденное время. К этому моменту стало пасмурно, но без осадков. Иногда выглядывало солнышко, но ненадолго, трассу окутал легкий туман.

По правилам, из финала-1 в главный суперфинал, где и разыгрываются медали, допускаются только по 6 спортсменов – мужчин и женщин.Наши девушки отметились не только бронзовой медалью, но и также 7-м (Акмаржан Калмурзаева) и 10-м (Аяна Жолдас) местами, Маржан Акжигит не преодолела сито квалификации,

К сожалению, Ильдару Батрудинову не удалось поучаствовать в розыгрыше наград, он 12-й. Еще трое наших перспективных молодых спортсменов пока не смогли на равных тягаться со взрослыми более опытными соперниками.

Не обходилось без падений, но к счастью, медицинской помощи никому из участников соревнований не потребовалась.

Следующий после алматинского, финальный Этап Кубка мира-2019/20 пройдет в российском Красноярске.

Альберт Ахметов

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