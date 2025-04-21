Приключения казахстанок в Папуа-Новой Гвинее: экзотика, экстремальные условия и высокие цены

В начале 2025 года казахстанки Рабига Медет и Айнур Сабржанова отправились в Папуа-Новую Гвинею, решив добавить эту экзотическую страну в свой маршрут. Конечным пунктом их путешествия значились Австралия и Новая Зеландия.

Их опыт оказался интересным и насыщенным, но полным неожиданностей и испытаний, о котором они рассказали корреспонденту Zakon.kz.

Спонтанное решение и подготовка

Айнур заметила, что Папуа-Новая Гвинея находится всего в 3 часах полета от их запланированного маршрута – Австралии. Вдохновившись фотографиями туров в эту страну, она предложила Рабиге включить это страну в путешествие. Визы были получены быстро: Рабига получила ее за три дня, Айнур – за пять часов. Однако информации о гидах и турах было мало, поэтому организацию поездки они взяли на самих себя.

Фото предоставлено Айнур Сабржановой

"Мы начали активно готовиться – закупали все необходимое, изучали местность и поняли, что без гида туда ехать просто опасно. Ведь это одна из самых малонаселенных и диких стран – с более чем 850 этническими группами, многие из которых живут так, как их предки сотни лет назад. Особенно нас заинтересовал один из районов, где до сих пор живут племена. Ехать туда без гида было опасно, и я начала его активные поиски в Instagram на английском языке. С гидами оказалось все очень непросто. Нашла несколько человек. Один откликнулся, поехал в отель, сфотографировал нам объявления. И я начала писать по этим рекламным брошюрам. Нас удивили их дорогие цены – от 2500 до 5000 долларов за полтора дня. Наш гид предложил 1700 долларов за три дня, это было дешевле, чем у других, и мы согласились", – рассказывает Айнур Сабржанова.

Фото предоставлено Айнур Сабржановой

Условия жизни и быт

Они прилетели в страну, и первый шок, который испытали казахстанки, был отель "3 звезды", за номер которого на троих человек за три дня они заплатили почти 200 тысяч тенге (около 400 долларов). В первый же день они столкнулись с отсутствием воды, несмотря на высокую стоимость проживания. Питание тоже оказалось не ахти – дорогим и невкусным, а питьевая вода, появившаяся позже – мутной.

"Принять душ в первый день мы не смогли. Это был один из двух "приличных" отелей в округе. Мы как-то пережили первую ночь, а утром отправились в тур. Гид повез нас в деревню одного из племен. Всего мы посетили три племени. Люди там одевались в традиционные костюмы, раскрашивали лица, показывая, как жили их предки, готовили нам еду на бамбуках. Это было зрелищно и трогательно. Хотя сейчас они уже не живут так каждый день. Продолжают жить в хижинах, но уже не раскрашиваются, ну, и, конечно, им платят деньги за то, что они развлекают туристов", – рассказала Айнур.

Несмотря на трудности, природа Папуа – Новой Гвинеи впечатлила путешественниц. Они познакомились с жизнью местных племен, особое внимание привлекли архитектура хижин и местные обычаи. Однако общение с местными жителями было ограничено из-за языкового барьера и культурных различий.

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Проблемы не заканчивались: тур оказался не таким насыщенным, как обещали, и на второй день путешественницы решили отказаться от услуг гида. А он в ответ начал требовать дополнительные деньги – 250 долларов, и даже пригрозил полицией. Несмотря на оказанное им давление, казахстанки отказались платить, и началось самое интересное – или самое страшное…

Фото предоставлено Айнур Сабржановой

Через некоторое время гид действительно вернулся, но не один, а с группой из пяти человек, якобы "из полиции". Туристки сразу почувствовали неладное. Рабига Медет позвонила консулу нашей страны, объяснив ситуацию, который посоветовал не выходить из номера – это может быть опасно.

Они спрятались в номере, напряжение было на пределе. Но через какое-то время выглянули, решив прогуляться на улице, и возле отеля увидели двоих мужчин. Рабига их не сразу узнала, но потом поняла, кто это.

"Мы в панике побежали к ресепшену. К счастью, те люди быстро ушли. Весь этот эпизод напоминал сцену из фильма – с элементами тревоги и полнейшей неизвестности", – вспоминают Айнур и Рабига.

Фото предоставлено Айнур Сабржановой

На следующий день они нашли другого гида – японку, которая помогла им устроить новый тур, уже более безопасный, и дешевле. Они сэкономили на этом порядка 500 долларов и отправились в Маунт-Хаген – город в самом центре Папуа-Новой Гвинеи, окруженный горами, к племени скелетов. Это настоящий горный край.

"Там мы увидели еще одну грань культуры Папуа – древние традиции, скромные хижины, живые представления, кухня на костре и колорит, от которого мурашки по коже. Мы были поражены. Танцевали и фотографировались", – рассказывает Айнур.

Позже путешественницы вернулись в столицу – Порт-Морсби, где остановились в более приличном отеле.

Фото предоставлено Айнур Сабржановой

И тут новый поворот: они встретили казаха по имени Дастан, который работает директором элитной местной школы, обучение в ней стоит около 6000 долларов в год. Дастан устроил им экскурсию по городу, рассказал о жизни в этой стране, и, можно сказать, стал точкой спокойствия в этом бурном путешествии.

Фото предоставлено Айнур Сабржановой

Стоимость жизни и питания

Папуа-Новая Гвинея – это дорогая страна. Такой вывод сделали наши путешественницы.

"100 долларов – просто перекусить, отели – по цене люкса, но по качеству – деревенская хижина, экскурсии – от 3000 до 5000 долларов за пару дней, инфраструктура – слабая, все сложно и некомфортно", – поделилась впечатлениями Айнур.

Цены на продукты в супермаркетах тоже были высокими: - 1 литр молока стоит $1.7 (890 тенге); - 500 грамм хлеба – $1.3 (680 тенге); - 12 яиц – $3.4 (1780 тенге); - 1 кг куриного филе – $6.4 (3350 тенге); - 1 кг говядины $7.3 (3820 тенге); - 1,5 литра воды – $1 (520 тенге).

Фото предоставлено героинями

Возможно, высокие цены обусловлены удаленностью страны, сложностями в логистике и ограниченным производством продуктов питания.

"Я не знаю, может быть, для кого-то недорого жить в хижине, есть то, что готовится на костре. Дорогие экскурсии, отели, еда для туристов, которую невозможно есть – все дорого. Дороже, чем в Австралии. Только перелет из китайского Гуанчжоу обошелся нам в 280 000 тенге. А в Папуа – Новая Гвинея мы обанкротились морально и финансово. И все же это был опыт – яркий, шокирующий и уникальный", – делится Айнур Сабржанова.

Папуа-Новая Гвинея была 62-ой страной, которую посетила Айнур, а дневнике путешествий Рабиги – 108-й.

"Мы любим приключения, но даже для нас это было "на грани". Последний перелет был через Сидней, и когда мы туда вернулись – показалось, что попали в рай. Австралия после Папуа-Новой Гвинеи, как ванна после тайфуна. Контраст был просто колоссальным", – рассказывает Айнур.

Фото предоставлено Айнур Сабржановой

Лучше – в Австралию

Наши путешественницы не рекомендуют казахстанцам посещать Папуа-Новую Гвинею, только если они не опытные искатели приключений, которых не пугают ни бытовые трудности, ни угрожающие "гиды", ни кухня, которую невозможно есть. Для всех остальных – лучше Австралия. Но если вдруг туда кто-то соберется в сентябре, когда съезжаются туристы со всех уголков мира посмотреть на фестиваль племен, Рабига и Айнур советуют тщательно подготовиться. Не брать с собой еду, которую могут изъять в аэропорту, взять одежду для разных климатических условий, так как в горах прохладно, и подготовиться к отсутствию комфорта и высоким ценам.

Пятидневное путешествие в Папуа-Новую Гвинею стало для казахстанских туристок настоящим испытанием – полным неожиданностей, эмоций и острых ощущений. Это был не просто туризм, а погружение в иной мир, где время словно остановилось.

"Мы увидели древние племена, пережили напряженные моменты, нашли новых людей и поняли: такие путешествия меняют взгляд на жизнь. Память об этом приключении останется с нами навсегда, как доказательство того, что границы мира – только в нашей голове, а смелость открывает двери туда, куда не каждый решится ступить", – заключила Айнур Сабржанова.

11 апреля 2025 года Zakоn.kz публиковал информацию для граждан, любящих путешествия: куда можно улететь из Казахстана. Все о путешествиях на сайте Zakоn.kz можно прочитать здесь.

