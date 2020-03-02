Гульнара Сарсенова: Старая схема уже не работает

Членам межведомственной комиссии была не интересна кинематографическая сторона картин. Фильмы не рассматривались с точки зрения того, будут ли они успешны в прокате или на кинофестивалях. Чиновники оценивали смысловую составляющую проектов, в том числе в межгосударственном масштабе.

Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Гульнара Сарсенова дала интервью в то время, когда полным ходом проходит питчинг кинопроектов, претендующих на государственное финансирование. Авторы 88 фильмов защищают свои работы перед Экспертным советом, в состав которого вошли признанные профессионалы казахстанской киноиндустрии. А тем временем в социальных сетях и в ряде СМИ бывший член этого же самого Экспертного совета Ермек Турсунов развернул настоящую информационную атаку на руководство Государственного киноцентра, а также на лигитимность его Экспертного совета, в котором он работал более трех месяцев.

- Гульнара Болатовна, примите поздравления с запуском питчинга. Как показали эти дни, защита кинопроектов проходит достаточно успешно.

- Спасибо большое за поздравления. Да, работа на питчинге плодотворная. Но итоги мы обязательно подведем по его завершению.

- Тогда о громких заявлениях, сделанных режиссером Ермеком Турсуновым в СМИ касательно нецелесообразности создания Киноцентра, недоработанного Закона "О кинематографии", актуальных проблем "Казахфильма" и т.д.

- Да-да, я знакома со всеми его заявлениями, вы можете даже не перечислять. По поводу всех этих публикаций, скажу одно – сейчас я абсолютно не согласна с высказываниями Турсунова по поводу работы Госцентра.

Дело в том, что Ермек Турсунов возможно плохо читал Закон "О кино", или же, просто не может принять всех преобразований, которые несет в себе этот важный документ.

Мне придется напомнить, что согласно этого закона, Государственный центр поддержки национального кино должен стать независимой от определенных структур организацией. В том числе и от "Казахфильма". Миссия Киноцентра заключается в поддержке всех казахстанских кинокомпаний, производящих фильмы, соответствующие национальным интересам. И вся сложность ситуации в том, что некоторые режиссеры по памяти, по рефлексии какой-то, привыкли, что их фильмы должны обязательно финансироваться через киностудию "Казахфильм" и распределяться среди тех режиссеров, которые к этой киностудии причастны. Но эта схема уже не работает.

Думаю, мы сегодня переживаем проблему роста, смену старого на новое. Поэтому у нас идет такое недопонимание и внутренняя борьба. Подчеркну, это не борьба поколений, это именно борьба ментальности, борьба восприятия современной реальности. Не все это понимают и принимают, но Закон "О кино" трактует именно такой подход.

- Финансовая поддержка фильмов, признанных национальными – это лишь одно из направлений деятельности Киноцентра?

- Вы правы, мы не только финансируем кинопроекты, мы призваны решать много других задач. Важное для нас международное продвижение. Это обязательное условие, без которого мы не будем иметь фильмы в системе ко-продакшн, у нас не будет потенциала съемок на территории Казахстана. Законом введен также термин "рибейт" - льготы иностранным кинокомпаниям, которые будут снимать в нашей стране. Киноцентр, как единый оператор, будет вводить и систему "единого кинобилета". Это дает прозрачность кинорынка, анализ поступления доходов в бюджет в виде налогов с продажи билетов, информацию о том, какие фильмы прокатываются в нашей стране, что смотрит наш зритель, какие жанры востребованы.

Это в свою очередь даст приток частных инвестиций. Уже в этом году мы начнем заниматься повышением квалификации кадров, наши специалисты должны соответствовать профессиональным мировым стандартам и стать желанными в любой иностранной киногруппе, в работе над любым международным проектом на территории Казахстана. И еще одна важная функция Киноцентра - дистрибьюция - распространение наших фильмов на территории Казахстана и за рубежом.

Сегодня на нашем кинорынке существуют два мощных дистрибьютора - компании "Меломан" и "Сулпак Синема". Но они, к сожалению, очень часто отдают приоритет продвижению американских фильмов, представителями которых являются. Ситуацию нужно менять, и опять же Закон "О кино" говорит о том, чтобы мы создали свою дистрибьюторскую сеть национальных фильмов и выступили третьим игроком в кинопрокате.

- Давайте поговорим об аргументах Ермека Турсунова до недавнего времени, входящего в состав Экспертного совета. Откуда его недовольство положениями, по которым работает совет, обвинения в давлении на его членов, претензии к тому, что у Экспертного совета недостаточно полномочий?

- Конечно, он сильно лукавит. Дело в том, что в рамках первого питчинга (тогда я к своим обязанностям еще не приступила), он получил финансирование на свой фильм. И на тот момент его почему-то не возмущал состав первого Экспертного совета, куда входили люди, которые к кино никакого отношения не имели. И это его вполне устраивало. В результате он получил солидное государственное финансирование.

Я же, не зная его близко, только по книгам и по первому фильму "Келин", который мне, кстати, понравился (он был выдвинут в шорт-лист "Оскара" после нашего фильма "Монгол" - номинированного на эту премию) была уверена, что он адекватный человек, патриот Казахстана, радеет и переживает за проблемы нашего кино. Но, как выяснилось, это далеко не так. Он не читал ни одного сценария из тех 250, которые были поданы в рамках второго питчинга. На тех редких заседаниях, где он присутствовал, он не давал никаких комментариев, просто наблюдал, но при этом одновременно голосовал. И вдруг он стал высказываться, что недоволен общей работой. Я считаю, что это неуважение не только к Киноцентру, который он считает "неправильной организацией", - это неуважение к профессионалам Экспертного совета. Его неожиданный демарш, оскорбил не только меня, как руководителя Киноцентра, он оскорбил всех членов Экспертного совета. И когда Турсунов говорит, что из совета многие ушли, надо понимать, что "многие" – это только два человека - он и Сатыбалды Нарымбетов – патриарх нашего кино, которого Турсунов просто уговорил уйти. А остальных членов совета просто не удалось "обработать", хотя Турсунов и его соратники Канат Торебай и Арман Асенов прикладывали большие усилия. Если мои коллеги посчитают нужным они сами расскажут в СМИ о бесперецендентом давлении на них.

Это, мягко говоря, некорректное отношение к совместной работе меня конечно возмутило. Самое неприятное, что все эти заявления, подковерные игры, интриги, которые он затеял когда проводил собрания на "Казахфильме", разговаривал с аксакалами, подбивал их принять свою сторону, была даже попытка "договориться" с молодыми кинематографистами, - все это вредит развитию нашей киноиндустрии. Не забывайте, что Турсунов является главой Союза кинематографистов, а значит, призван объединять, а не разъединять киносообщество.

В этой связи интресен и другой парадокс. Турсунов считает, что Экспертный совет, куда он входил, не должен быть аффилирован ни с министерством культуры и спорта, ни с руководством Государственного центра поддержки национального кино. Только это нонсенс. Дело в том, что наш оппонент забывает, что Экспертный совет создан при Киноцентре, а Киноцентр в свою очередь создан правительством Казахстана в лице министерства культуры и спорта, согласно Закону "О кино". Так что вариант Турсунова в принципе возможен, если он создаст свой частный Киноцентр и обеспечит финансирование кинопроектов из частных источников.

- При этом, Е.Турсунов называет цифры, возмущается, например, что на содержание Киноцентра выделено 450 миллионов тенге, а "Казахфильм" оставили без финансирования...

- Это неправда. Министерство уже выделило "Казахфильму" 7,4 миллиарда тенге. Уместно будет вспомнить и другие цифры - на шесть авторских картин, которые снял Турсунов, государство выделило около 2 миллиардов тенге. Я не знаю другого режиссера в Казахстане, которому сегодня выделяются такие бюджеты. И что мы получили? Где эти фильмы в прокате?

Понимаете, в современном мире восприятие, особенно визуальное, сильно изменилось. Молодое поколение уже не трогают те формы, которые использовались раньше. Поэтому то, что сегодня выпускает Голливуд, европейские и корейские кинокомпании, сильно отличается от того, что они делали еще 10-15 лет назад. И наше кино тоже должно использовать формы, которые ждет современный и, как правило, молодой зритель. Но формы, которые использует в своем кинотворчестве Турсунов, по всей видимости, уже устарели. Я думаю, что подсознательно, у него конфликт не только с Законом "О кино" или с Киноцентром, у него конфликт с самим собой, но он этого никак не хочет принять. И не понимает, почему большинство его фильмов проваливаются в прокате, почему его молодые коллеги по цеху находятся с ним в оппозиции. Даже в возглавляемом им Союзе кинематографистов он не может навести юридический порядок. Его приход на эту должность сопровождался скандалом с его более молодыми коллегами, в результате суды за "Дом кино" продолжаются до сих пор.

Скандал уже вылился в открытое обращение оппонетов Турсунова на имя Президента Казахстана. Теперь суды начинаются и у его соратника Армана Асенова, возглавившего недавно киностудию "Казахфильм".

Так может все-таки пора уже навести порядок в своем доме, показать всем реальный результат личного руководства, а не раздавать бесконечные интервью о том, какие мы хорошие и правильные, а все остальные – ничтожества и обманщики.

Посмотрите в недавнем интервью господина Асенова, озвучивается откровенно некорректная информация. Там утверждается, что все средства на содержание отрасли теперь направляются в Государственный центр поддержки национального кино. Это конечно не так. Учредителем "Казахфильма" и Киноцентра является одно министерство, которое со своей стороны проводит взвешенную политику как по распределению функций и задач каждой из этих структур, так и по их финансированию.

Как уже было сказано на реконструкцию и модернизацию "Казахфильма" уже выделено 7.4 млрд тенге и рассматривается вопрос о выделении дополнительных 3 млрд. тенге. А у Киноцентра свои цели - через него государство обеспечивает финансирование всех продюсерских компаний и киностудий, работающих в республике. Думаю, если министерство культуры и спорта посчитает нужным, то даст на этот счет свой прямой комментарий.

В этом же интервью говорится, что Асенов уже проводит модернизацию "Казахфильма". Правда удивительно как он ее проводит, если все государственные средства уходят в Киноцентр. Но дальше еще интереснее - курс на модернизацию "Казахфильма" поддержал руководитель Союза кинематографистов России Никита Михалков, который прислал Арману Асенову официальное письмо со словами поддержки. Вы знаете, я недавно разговаривала с Никитой Сергеевичем Михалковым и на сегодняшний день он об этом письме ничего не знает. Видимо пора уже его известить.

А если серьезно, то очень печально, что г-ну Асенову приходится прикрываться письмами поддержки от руководства Союза кинематографистов России, а между тем его коллеги по "Казахфильму" пишут о нем как о руководителе совершенно другие по содержанию письма.

- Гульнара Болатовна, какой исход всей сложившейся ситуации сегодня вы видите?

- Для меня самое главное - чтобы Киноцентру просто не мешали работать. Сейчас у нашей киноидустрии есть все возможности для развития. А внутренние распри, интриги, бесконечные собрания - они отвлекают и уводят в ненужную полемику. Я призываю – давайте найдем алгоритм, при котором каждый будет заниматься своим делом и решать проблемы самостоятельно, а не за счет других. Занимайтесь творчеством, пишите книги, снимайте фильмы, участвуйте в питчингах.

- Вернемся к результатам питчинга. Гульнара Болатовна, забегая вперед, хочу спросить о межведомственной комиссии. После решения Экспертного совета кинопроекты выносятся на рассмотрение межведомственной комиссии, которая и утверждает финальный список фильмов. Но бывший член Экспертного совета Ермек Турсунов вдруг выяснил для себя, что это в корне неправильное положение.

- Я хорошо помню первую межведомственную комиссию, где я присутствовала уже в качестве председателя правления Государственного центра поддержки национального кино. Члены комиссии, в состав которой вошли министр культуры и спорта, депутаты Сената, Мажилиса Парламента, вице-министры информации и общественного развития, образования и науки, заместитель министра иностранных дел и другие высокопоставленные лица, заслушали от меня информацию о 60 кинопроектах. Было очень сложно их защищать. Потому что передо мной сидели не профессионалы кино, а профессионалы государственного управления. И вы знаете, у меня было ощущение, что я защищала свою первую кандидатскую диссертацию. Даже охрипла в конце (улыбается). Меня очень удивил их подход. Я честно скажу, думала, что это будет заседание для проформы. А на самом деле состоялся полный разбор каждого фильма.

Мне пришлось отказаться от своей оценки проектов как режиссера и продюсера. Членам межведомственной комиссии была не интересна кинематографическая сторона картин. Фильмы не рассматривались с точки зрения того, будут ли они успешны в прокате или на кинофестивалях. Чиновники оценивали смысловую составляющую проектов, в том числе в межгосударственном масштабе. Они ведь прекрасно знают все государственные программы, все приоритетные направления развития нашей страны: куда движется Казахстан, вплоть до того, где у нас происходят дипломатические обострения, в какие страны, как говорится, лезть не стоит. То есть межведомственная комиссия соблюдает именно государственные интересы.

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