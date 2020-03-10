Более 7 млн тенге украла заведующая детсадом 

Cвидетелями выступали родители, чьи дети оказались воспитанниками данного детского сада "на бумаге".

Приговором Кызылординского областного суда поставлена точка еще одного "детсадовского" дела, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДЭР по Кызылординской области.

В этот раз заведующая частным детским садом Казалинского района присвоила бюджетных средств в сумме 7 млн 932 тыс.тенге, приписывая в список в течение года 58 детей.

В главном судебном разбирательстве свидетелями выступали родители, чьи дети оказались воспитанниками данного детского сада "на бумаге". Некоторые из них давно уже являются школьниками.

Как трактует 1) пункт части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, данное деяние, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверия, считается тяжким преступлением. И приговорена заведующая к 6 годам лишения свободы. Помимо наказания она должна будет вернуть в бюджет похищенную сумму, - сообщили в ведомстве.

В производстве Департамента экономических расследований по Кызылординской области за прошлый год находилось 46 уголовных дел в сфере хищения, растраты и нецелевого использования бюджетных средств.

Окончено производством 36 уголовных дел, в указанном направлении общий установленный ущерб по оконченным уголовным делам составил 319,5 млн. тенге. Только по хищению бюджетных средств, выделенных в рамках исполнения государственных программ выявлено 17 фактов, 10 из которых по программе "Балапан".

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