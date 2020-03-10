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Более 7 млн тенге украла заведующая детсадом 

Cвидетелями выступали родители, чьи дети оказались воспитанниками данного детского сада "на бумаге".

Фото : Zakon.kz10 марта 2020, 11:29

Приговором Кызылординского областного суда поставлена точка еще одного "детсадовского" дела, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДЭР по Кызылординской области.

В этот раз заведующая частным детским садом Казалинского района присвоила бюджетных средств в сумме 7 млн 932 тыс.тенге, приписывая в список в течение года 58 детей.

В главном судебном разбирательстве свидетелями выступали родители, чьи дети оказались воспитанниками данного детского сада "на бумаге". Некоторые из них давно уже являются школьниками.

Как трактует 1) пункт части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, данное деяние, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверия, считается тяжким преступлением. И приговорена заведующая к 6 годам лишения свободы. Помимо наказания она должна будет вернуть в бюджет похищенную сумму, - сообщили в ведомстве.

В производстве Департамента экономических расследований по Кызылординской области за прошлый год находилось 46 уголовных дел в сфере хищения, растраты и нецелевого использования бюджетных средств.

Окончено производством 36 уголовных дел, в указанном направлении общий установленный ущерб по оконченным уголовным делам составил 319,5 млн. тенге. Только по хищению бюджетных средств, выделенных в рамках исполнения государственных программ выявлено 17 фактов, 10 из которых по программе "Балапан".


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