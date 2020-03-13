Токаев: Правительству нужно принять меры для поддержания экономики

Сегодня, 13 марта, Токаев провел заседание Штаба оперативного реагирования.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что правительству нужно подготовить план мер для того, чтобы поддержать экономику Казахстана в режиме устойчивого развития, передает zakon.kz.

Мир вступил в самое тяжелое по своим последствиям переформатирование мировой экономики и геополитической ситуации. Перед Казахстаном стоит задача поддержания экономики в режиме устойчивого развития в совершенно новой реальности. Правительству придется подготовить план радикальных мер. Социальные обязательства государства будут выполнены, - написал Президент в twitter.

Сегодня, 13 марта, Токаев провел заседание Штаба оперативного реагирования. Он поручил пересмотреть бюджетные расходы, запретил госслужащим зарубежные командировки и отметил, что меры по противодействию коронавирусу оправданы и своевременны.

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