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Токаев: Правительству нужно принять меры для поддержания экономики

Сегодня, 13 марта, Токаев провел заседание Штаба оперативного реагирования.

Фото : Акорда13 марта 2020, 13:58

Касым-Жомарт Токаев сказал, что правительству нужно подготовить план мер для того, чтобы поддержать экономику Казахстана в режиме устойчивого развития, передает zakon.kz.

Мир вступил в самое тяжелое по своим последствиям переформатирование мировой экономики и геополитической ситуации. Перед Казахстаном стоит задача поддержания экономики в режиме устойчивого развития в совершенно новой реальности. Правительству придется подготовить план радикальных мер. Социальные обязательства государства будут выполнены, - написал Президент в twitter.

Сегодня, 13 марта, Токаев провел заседание Штаба оперативного реагирования. Он поручил пересмотреть бюджетные расходы, запретил госслужащим зарубежные командировки и отметил, что меры по противодействию коронавирусу оправданы и своевременны.


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