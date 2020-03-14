Минздрав РК привел последние данные по коронавирусу

На настоящий момент госпитализировано 116 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "Б" категории – 31 человек; по 2 категории – 42 человека; по 3 категории – 43 человека.

Министерство здравоохранения РК опубликовало данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:00 14 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 6 случаев регистрации коронавируса, их них в городе Алматы – 4 случая, городе Нур-Султан – 2 случая. На стационарном карантине – 1260 человек, на домашнем карантине – 453 человека.

Вместе с тем, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

Всего взято на мониторинг по всем категориям 2272 человек, из них по 1 "а" категории – 1438, по 1 "б" категории – 475, по 2 категории – 359 человек. Из 2272 человек взятых на мониторинг, снято с мониторинга - 380 человек. По состоянию на 14 марта остаются под мониторингом всего 1892 человек.

На настоящий момент госпитализировано 116 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "Б" категории – 31 человек; по 2 категории – 42 человека; по 3 категории – 43 человека. Из числа госпитализированных 116 человек, выписаны – 62 человека. Остаются в стационаре – 54 человека.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача данные пациенты госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму.

Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и дезинфекционные мероприятия.

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

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Эпидемиологическая ситуация в мире

В мире всего зарегистрировано 147 697 случаев КВИ в 138 странах, в том числе:

в КНР – 80 824 (за сутки - 11 сл.) случаев (ежедневный прирост – 0,01%), из них - 3 189 с летальным исходом (показатель летальности – 3,9%). Выписано с выздоровлением 65 541 человек (81,0%). Остается в стационарах 12 094 больных;

в других странах мира – 66 873 (включая круизный лайнер) случаев, (ежедневный прирост составил – 20,0 %), из них – 2 239 летальных, показатель летальности – 3,4 %.

По 1 "а" категории:

в Италии – 17 660 случаев (за сутки - 2547 сл., прирост – 16,8%), умерло – 1 439 (за сутки – 181, прирост – 14,3%);

Иране – 12 279 случаев (за сутки – 1 289 сл., прирост – 12,7%), умерло – 514 (за сутки – 85, прирост – 19,8%);

Южной Корее - 8 086 случаев (за сутки - 110 сл., прирост – 1,4%), умерло – 71 (за сутки – 5, прирост – 7,5%).

По 1 "б" категории:

во Франции – 3 661 случай (за сутки – 785 сл., прирост – 27,2%), умерло – 79 (за сутки – 18, прирост – 29,5%);

Испании – 5 232 случаев (за сутки – 2 086 сл., прирост – 66,3%), умерло – 133 (за сутки – 47, прирост – 54,6%);

Германии – 3 675 случаев (за сутки – 930 сл., прирост – 33,8%), умерло – 8 (за сутки – 2, прирост – 33,3%).

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

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Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.

Данные по КНР из официального источника http://www.nhc.gov.cn/yjb/new_index.shtml

Данные по другим странам из интернет источника https://www.worldometers.info/coronavirus/#age

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