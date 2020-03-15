Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в РК не изменилось
На сегодняшний день в стране на стационарном карантине находятся 1260 человек
Фото : Спутник15 марта 2020, 08:26
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Казахстане не увеличилось, сообщает zakon.kz.
Четверо из шести подтвержденных случая зарегистрировали в Алматы и еще два в Нур-Султане.
На сегодняшний день в стране на стационарном карантине находятся 1260 человек, на домашнем карантине – 453 человека.
Вместе с тем, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.
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