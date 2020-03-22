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Россияне застряли на борту круизного лайнера из-за коронавируса

Всего на итальянском судне находятся 13 россиян.

Фото : lenta.ru22 марта 2020, 10:44

Около тысячи человек на борту круизного лайнера Costa Luminosa у берегов Италии поместят на карантин, заявил глава Лигурии Джованни Тоти. Об этом сообщается на сайте администрации области, передает zakon.kz.

На судне также находятся 13 россиян. Симптомы коронавируса были обнаружены у 84 человек. "Все те, кто останется на борту — пассажиры и члены экипажа – будут находиться в ведомстве национальной системы здравоохранения", — сказал Тоти.

Информации о состоянии здоровья россиян нет.

В феврале круизный лайнер Diamond Princess пришвартовался у берегов Японии, после чего на судне был объявлен двухнедельный карантин. Это произошло после того, как у некоторых пассажиров, находящихся на борту, были обнаружены симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиянина. Коронавирус был выявлен у 705 человек.

Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заражены 307,2 тысячи человек. Всего зарегистрировано 13048 смертей, 92372 человек излечились.


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