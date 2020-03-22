В Нур-Султане в работу ввели приложение для быстрой регистрации на блокпостах

Ведется полный мониторинг как передвижения автосредств, так и людей между населенными пунктами.

Акимат Нур-Султана внедрил приложение, позволяющее сократить время регистрации на блокпостах, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане в целях нераспространения коронавирусной инфекции с 00ч. 22 марта закрыт въезд/выезд из города. По периметру города установлены 6 блокпостов - на всех участках несут службу полицейские, военнослужащие, медработники.

Акиматом столицы для значительного сокращения времени регистрации на блокпостах и сбора данных миграционных потоков разработано мобильное приложение "Сергек: блокпост".

Оно установлено на мобильные планшеты сотрудников полиции. Ведется полный мониторинг как передвижения автосредств, так и людей между населенными пунктами.

К примеру, приложение позволяет видеть через какое время автомобиль выехал из города и с тем ли количеством людей.

Кроме того, в базе приложения загружены данные сотрудников, которые работают на объектах жизнеобеспечения города: ТЭЦ, коммунальные службы, сотрудники ДЧС и т.д, тем самым они смогут заезжать и выезжать из города на работу.

На всех блокпостах столицы для бесперебойной доставки продовольствия и товаров первой необходимости организован "зеленый коридор": водителям и экспедиторам необходимо иметь маски, удостоверение личности, техпаспорт, документы на товар. Фиксируется время заезда и выезда транспорта.

Отклонение от маршрута не допускается. Каждый груз отслеживается в онлайн-режиме в приложении "Сергек:блокпост".

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